Diario Qatar 2022 – Passano Olanda e Argentina

Gli olandesi superano 3-1 gli Stati Uniti mentre l’Albiceleste batte 2-1 la sorpresa Australia. Le due vincitrici si affronteranno nel primo quarto di finale di questo Mondiale

Ieri si sono disputati i primi ottavi di finale di questo Mondiale in Qatar. A sfidarsi sono state Olanda-Stati Uniti e Argentina-Australia.

Olanda, prima del girone A, contro gli USA, secondi del girone B. Gli States partono bene ma a trovare il gol sono gli orange con Depay, su assist di Dumfries, alla fine di un’azione da 20 passaggi. Alla fine del primo tempo l’Olanda trova il raddoppio: Dumfries crossa ancora al centro e trova Blind che, con un tiro rasoterra, batte Turner. Al 75′ gli Stati Uniti riaprono il match con un gol rocambolesco di Haji Wright, su assist di Pulisic. 6 minuti dopo la difesa statunitense si taglia le gambe lasciando solo Dumfries in area, il quale insacca su cross di Blind che ricambia il favore al terzino dell’Inter. E’ la prima volta nella storia che due difensori si servono un assist l’un l’altro in una partita di un Mondiale.

Olanda-Stati Uniti 3-1

Nel secondo ottavo di giornata si sono affrontate Argentina, prima del girone C, e Australia, la quale ha eliminato la Danimarca e si qualificata come seconda nel girone D. Nel primo tempo poche emozioni, ma è il solito Messi a portare in vantaggio l’Albiceleste, con il suo primo gol in una fase a eliminazione diretta del Mondiale. La Pulce segna con un tiro rasoterra sul secondo palo dopo un triangolo con Otamendi. Nel secondo tempo è un errore del portiere Ryan a regalare il raddoppio all’Argentina. De Paul parte in pressing su tutta la difesa australiana e il portiere si allunga troppo la palla, pronto Julian Alvarez a ricevere e piazzare in porta. L’Australia, anche un po’ fortunatamente, rientra in partita al 77′ con un autogol di Enzo Fernandez, il quale devia un tiro che non sarebbe mai entrato in porta.

Argentina-Australia 2-1

Dunque il primo quarto di finale di Qatar 2022 sarà Olanda-Argentina. Appuntamento a venerdì 9 dicembre alle 20.

Nella giornata di oggi altri due ottavi di finale: Francia-Polonia alle 16 e Inghilterra-Senegal alle 20.

Fonti foto: Getty Images, ilmessaggero.it

Davide Farina