Diario Qatar 2022: pari tra Spagna e Germania, impresa del Marocco col Belgio, la Costa Rica batte il Giappone, poker della Croazia al Canada

Nelle sfide della domenica i Diavoli Rossi sconfitti a sorpresa ed ora a rischio eliminazione, successo di misura dei centroamericani, rimonta della formazione di Dalic che estromette i canadesi, Fullkrug salva i tedeschi

Una domenica piena di risultati imprevedibili, rimonte, emozioni e colpi di scena. Non è mancato niente nelle partite di ieri di questo mondiale. Per cominciare, due vittorie inattese, quelle di Costa Rica e Marocco contro Giappone e Belgio. Nel pomeriggio, il convincente successo della Croazia contro il Canada, antipasto del piatto forte della serata, la super sfida tra Spagna e Germania. A parte il Canada, tutte sono ancora in gioco e dunque gli ultimi novanta minuti saranno decisivi per stabilire chi andrà avanti e chi tornerà a casa. Ma raccontiamo nel dettaglio i match di ieri.

Nel gruppo E è arrivata la prima sorpresa di giornata, col Giappone che dopo aver ribaltato la Germania perde con il Costa Rica, forse sottovalutandolo dopo la goleada rimediata all’esordio contro la Spagna. L’1-0 decisivo, che tiene i centroamericani ancora dentro il torneo, porta la firma di Fuller a dieci minuti dal termine. In serata il big match di giornata tra Spagna e Germania termina 1-1. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui le Furie Rosse tengono il pallino del gioco ed i tedeschi puntano sulle ripartenze, il neo entrato Morata segna ad inizio ripresa. La Germania si trova sull’orlo del baratro, ma a salvarla è l’uomo che non ti aspetti: Niclas Fullkrug, direttamente dalla seconda divisione della Bundesliga. E’ sua la rete del pareggio. La Spagna rimane prima nel raggruppamento, con 4 punti, seguita da Giappone e Costa Rica a 3 e dalla Germania con 1 punto. Nell’ultima giornata agli iberici basta un punto, i tedeschi invece devono vincere, possibilmente con ampio scarto.

Nel girone F regna l’equilibrio: il Belgio, dopo aver vinto a fatica all’esordio contro il Canada, cade sotto i colpi di un grande Marocco. La selezione africana vince per 2-0 con merito grazie alle reti nella ripresa del doriano Sabiri e di Aboukhlal. I Diavoli Rossi sono apparsi in confusione, fragili in difesa e privi di idee in fase offensiva, male tutti, soprattutto De Bruyne. Nell’altra sfida del raggruppamento la Croazia ne fa quattro al Canada eliminandolo dal mondiale con un turno di anticipo. I canadesi avevano iniziato molto bene, con la rete più veloce del torneo (finora) siglata da Davies, ma poi hanno dovuto soccombere alla grande qualità dei croati, che hanno rimontato lo svantaggio grazie alla doppietta di Kramaric, inframezzata dal gol di Livaja, ed impreziosita dalla rete nel finale di Majer. La classifica del girone F adesso recita così: Croazia e Marocco 4, Belgio 3, Canada 0. Nel prossimo turno per la Croazia super sfida col Belgio, basta un pareggio per passare, così come al Marocco contro il Canada.

Fonte immagine: Goal.com

La giornata di oggi invece propone quattro sfide molto interessanti: alle 11 la Serbia affronta il Camerun per provare a portare a casa i primi punti di questo mondiale, i serbi partono favoriti, ma la sfida con la selezione africana è già da dentro o fuori e la pressione potrebbe giocare brutti scherzi. Nell’altra gara del girone G (alle 17) il Brasile, privo di Neymar, se la vedrà con la Svizzera, una delle squadre più solide tra quelle arrivate in Qatar. Ad entrambe le formazioni un pareggio può andare bene, ma fare troppi calcoli potrebbe essere deleterio per entrambe. Infine, alle 14 ed alle 20, scende il campo il girone H, un altro raggruppamento molto equilibrato. Da un lato, la Corea del Sud sfiderà il Ghana e proverà a sfruttare lo scontro diretto tra il Portogallo di CR7 e l’Uruguay di Nunez e Suarez. Con un’altra vittoria i lusitani conquisterebbero gli ottavi di finale con un turno di anticipo, l’avversario però è tra i più ostici, soprattutto al mondiale.

Luca Missori

