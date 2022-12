Diario Qatar 2022: Mbappé trascina la Francia con la Polonia, tris dell’Inghilterra al Senegal

Nei due ottavi di finale della domenica altra grande prestazione dell’asso del Paris Saint-Germain, a segno anche Giroud, Henderson, Kane e Saka portano gli inglesi ai quarti, oggi in campo Giappone-Croazia e Brasile-Corea del Sud

Tanti gol, nessuna sorpresa, anche la seconda giornata degli ottavi di finale del mondiale qatarino ha confermato in maniera netta i pronostici della vigilia. Dopo Olanda e Argentina, altre due big hanno staccato il pass per i quarti di finale della kermesse iridata. Si tratta di Francia ed Inghilterra, che hanno avuto la meglio rispettivamente contro Polonia e Senegal e sabato prossimo si affronteranno in una sfida che sarà tanto sentita quanto imprevedibile. Vediamo nel dettaglio però il resoconto delle due partite di ieri.

Nella prima sfida di giornata la Francia ha battuto 3-1 la Polonia. Una partita divisa in due che ha avuto come spartiacque il gol del vantaggio di Olivier Giroud alla fine del primo tempo. Prima della rete del centravanti del Milan c’è stata una buona Polonia, che dopo un inizio timido ha preso campo impensierendo in più di un’occasione la difesa transalpina. Nella ripresa, invece, i polacchi si sono arresi alla superiorità degli avversari. E’ mancata un po’ di concretezza (l’occasione divorata da Zielinski al 35′ grida vendetta) e di cattiveria negli ultimi 20-25 metri. Concretezza che invece non è assolutamente mancata a Kylian Mbappé, autore del secondo e del terzo gol dei Bleus. Ancora una volta il fenomeno del Psg si è preso la squadra sulle spalle, propiziando l’1-0 e siglando le altre due reti con una facilità disarmante. Le due perle di oggi lo portano a quota nove gol in due mondiali a neanche 24 anni. Numeri impressionanti, che fanno sorgere spontaneo il paragone con Pelè, bicampione del mondo già prima dei 23 anni. Nel finale c’è gloria per un altro grande bomber, Robert Lewandowski, che si toglie la soddisfazione di segnare su rigore il 3-1 dopo aver sbagliato il primo penalty (fatto ripetere dall’arbitro a causa di due giocatori francesi entrati in area). Finisce così, la Francia rispetta i pronostici e vola ai quarti di finale dove affronterà l’Inghilterra.

Proprio gli inglesi infatti si sbarazzano del Senegal al termine di una partita che, come nel caso della Francia, si è messa decisamente in discesa dopo il gol del vantaggio sul finire del primo tempo. Prima infatti, i senegalesi erano andati un paio di volte vicini alla rete, riuscendo al contempo a limitare la qualità offensiva dell’Inghilterra. Poi il gol di Henderson, su assist di un ispiratissimo Bellingham, ed il 2-0 di Kane in contropiede su suggerimento di Foden. Prima rete in Qatar per il bomber del Tottenham, che dopo tre assist finalmente si sblocca. Nella ripresa gli uomini di Southgate hanno controllato agevolmente il ritmo del match, trovando la rete del definitivo 3-0 con Saka, servito ancora da Foden. Il Senegal, già privo di Mané, è parso completamente smarrito dopo aver subito l’1-0, non riuscendo nella ripresa né ad essere incisivo in attacco né ad arginare la straripante qualità del reparto offensivo degli avversari. Successo netto e meritato per l’Inghilterra, che ora però si troverà ad affrontare una nazionale di livello molto più alto rispetto a quelle incontrate finora: la Francia campione del mondo in carica.

Nella giornata di oggi si continua con gli ottavi di finale ed il menù mondiale offre altre due sfide molto interessanti: alle 16 il Giappone affronta la Croazia per provare a far proseguire quella che al momento è la favola più bella di questo mondiale. I croati vice campioni in carica partono favoriti, ma i nipponici hanno già dimostrato di poter tenere testa a chiunque in Qatar e soprattutto di saper dare il meglio proprio quando tutti (o quasi tutti) li danno per spacciati. Chi vince affronterà la vincente dell’ottavo di finale delle 20, quello tra Brasile e Corea del Sud. Qui sulla carta il pronostico è ancora più squilibrato, nonostante diverse assenze importanti tra i verde oro (ancora in dubbio Neymar), ma i coreani sono in fiducia dopo l’insperato passaggio del turno e non hanno nulla da perdere. Assente Kim del Napoli, il peso della squadra sarà tutto su Son, ancora a secco di gol in questo mondiale.

