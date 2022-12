Diario Qatar 2022 – La Croazia la spunta ai rigori, tutto facile per il Brasile

Nel penultimo giorno di ottavi di finale i croati battono i giapponesi dopo i penalty mentre i brasiliani si liberano in un tempo dei coreani e avanzano senza problemi. Oggi gli ultimi due scontri per decretare il tabellone dei quarti

Dopo le qualificazioni ai quarti di finale di Olanda, Argentina, Francia e Inghilterra c’era attesa per i match di Croazia e Brasile rispettivamente contro Giappone e Corea del Sud. Le sorprese che finora avevano contraddistinto la rassegna iridata non ci sono state fino a questo momento negli ottavi di finale, dato che tutte le formazioni favorite hanno superato il turno. Croazia e Brasile hanno vissuto due incontri all’opposto, sofferenza per i primi e dominio per i secondi, tuttavia come da pronostico si affronteranno ai quarti di finale.

Nel match delle 16 il Giappone ha venduto cara la pelle ed anzi ha sognato la qualificazione; i nipponici infatti si erano portati in vantaggio a ridosso della fine del primo tempo con Maeda e conducevano 1-0 dopo 45 minuti. Nella ripresa i croati hanno pareggiato con Perisic e dopo un sostanziale equilibrio si è andati prima ai tempi supplementari e successivamente ai calci di rigore. Lì i giapponesi si sono sciolti calciando molto male tre penalty su quattro con il portiere avversario Livakovic diventato eroe di serata grazie ai suoi tre salvataggi. Il rigore decisivo di Pasalic porta al turno successivo una Croazia (dal dischetto unico errore di Livaja) solida e capace di reagire allo svantaggio del primo tempo.

Nell’altro match in programma alle 20 il Brasile ha mandato un chiaro messaggio alle altre pretendenti al successo finale; l’accoppiamento con la Corea del Sud era oggettivamente facile ma i verdeoro si sono imposti subito con forza chiudendo la prima frazione in vantaggio addirittura per 4-0. Le reti di Vinicius, Neymar su rigore, Richarlison e Paquetà hanno fatto immediatamente partire la festa in campo con il gol del definitivo 4-1 di Paik Seung-ho che quantomeno ha reso la serata della Corea del Sud meno amara. I coreani tornano a casa con onore dopo un’impresa nella fase a gironi, mentre la Selecao continua il proprio percorso e troverà la Croazia nei quarti di finale.

Oggi in programma le ultime due sfide di ottavi di finale di Qatar 2022: la Spagna affronta il sorprendente Marocco, mentre il Portogallo se la vedrà con la Svizzera in due sfide complicate ed equilibrate. Vedremo se ci saranno sorprese o se le due favorite, Spagna e Portogallo, si affronteranno nel successivo quarto di finale.

Fonti foto: calcioinpillole.com; gazzettadelsud.it

Alessandro Fornetti