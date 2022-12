Diario Qatar 2022 – Impresa Marocco e vittoria per la Francia

Gli africani battono 1-0 i ragazzi di Santos e diventano la prima nazione dell’Africa a raggiungere le semifinali di un Mondiale. I francesi vincono 2-1 il big match contro gli inglesi

Nella giornata di ieri si sono giocati gli ultimi quarti di finale di questo Mondiale: Marocco-Portogallo e Inghilterra-Francia.

Nella prima partita del pomeriggio a trionfare sono i marocchini grazie al gol di En-Nesyri al 42′. Da segnalare la pessima uscita di Diogo Costa, il quale sbaglia clamorosamente il tempo. Dopo il primo tempo giocato ottimamente dal Marocco, nella seconda frazione il Portogallo inizia a fare la partita anche grazie ai cambi di Santos. Ad entrare in campo è anche Cristiano Ronaldo, il quale raggiunge quota 196 presenze in nazionale ed eguaglia il record di Al-Mutawa con il Kuwait. Diverse occasioni fallite per il Portogallo e ottimi interventi di Bounou che, nonostante l’espulsione al 93′ di Cheddira, consegnano la semifinale al Marocco, il quale diventa la prima nazionale africana a superare i quarti di finale di un Mondiale.

Le altre africane che avevano tentanto quest’impresa sono state il Camerun nel 1990, che perse 3-2 contro l’Inghilterra con due rigori dubbi, il Senegal nel 2002, il quale venne sconfitto dalla Turchia al golden gol, e il Ghana nel 2010, che molti ricorderanno per la “parata” di Suarez sulla linea.

Marocco-Portogallo 1-0

Il secondo match di giornata ha visto affrontarsi Inghilterra e Francia. Nella prima frazione di gioco i francesi trovano il vantaggio con Tchouaméni, il quale segna con un tiro dai 25 metri alla destra di Pickford. Nel secondo tempo l’Inghilterra cambia faccia e inizia a fare la gara fino al 52′, quando lo stesso Tchouaméni stende Saka in area di rigore. Dal dischetto non sbaglia Kane che raggiunge Rooney come miglior marcatore della storia dei Tre Leoni. Dopodiché la partita si apre ed iniziano occasioni da una parte e dall’altra, ma è la Francia a trovare nuovamente il vantaggio con Olivier Giroud al 78′. Dopo pochi minuti gli inglesi hanno l’occasione per pareggiare con un altro rigore, a causa di un fallo di Theo Hernandez su Mount, ma questa volta Kane calcia alto sopra la traversa.

Da segnalare che il poertiere Lloris, con la presenza numero 143 di ieri, ha superato Lilian Thuram come giocatore con più presenze nella nazionale francese.

Inghilterra-Francia 1-2

Appuntamento a martedì per Argentina-Croazia e a mercoledì per Francia-Marocco per le semifinali di Qatar 2022.

Fonti foto: Getty Images

Davide Farina