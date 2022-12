Diario Qatar 2022 – Germania Kaput, Lukaku sbaglia e va a casa. Storica Frappart

Il Mondiale regala ogni giorno delle sorprese a mai finire. In un colpo solo è arrivata la caduta di due super big come la nazionale tedesca e il Belgio. Prima volta storica per un arbitro donna nella kermesse internazionale più importante

Solo due cose sono infinite: l’universo e le sorprese in questo Mondiale qatariota. Ebbene sì la Germania è fuori dal Mondiale. Proprio come quattro anni fa in Russia e con una nazionale asiatica nel proprio destino (in quel caso la Corea del Sud decisiva, oggi il Giappone), la nazionale quattro volte campione del Mondo viene eliminata dalla kermesse più importante nella fase a gironi. Clamoroso quello che è successo nel gruppo E, girone vinto proprio dai nipponici con la Spagna seconda. Ad un certo punto delle due partite (giocate in contemporanea) sia Spagna che Germania erano praticamente fuori a discapito di Giappone e Costa Rica. L’altra eliminazione sorprendente è ovviamente quella del Belgio. Niente da fare per la generazione d’oro dei vari De Bruyne, Lukaku, Hazard e Courtois. Nel gruppo F a passare sono la Croazia e il super Marocco di Hakimi e Ziyech. Ma a prendersi la copertina dell’ultima giornata Mondiale è stata anche Stephanie Frappart, primo arbitro donna a dirigere una partita di Coppa del Mondo.

GRUPPO F

La terza e ultima giornata del gruppo F si gioca nel pomeriggio. Alle 16 (ore italiane) vanno in contemporanea Croazia-Belgio e Canada-Marocco. La nazionale di Roberto Martinez (dimissionario dopo l’eliminazione) è obbligata a vincere. Ne esce fuori però un 0-0 ricco di emozioni e occasioni da gol. L’antieroe, suo malgrado, è proprio Lukaku. Big Rom, entra ad inizio secondo tempo per far svoltare il Belgio, ma diventa un incubo per i propri compagni. Sbaglia quattro occasioni nitide, una a porta vuota dove prende il palo. A fine esce in lacrime e spacca la panchina con un pugno. Nell’altra sfida del girone, il Marocco passa contro il Canada 2-1 grazie alle reti di Ziyech ed En-Nesyri. Canadesi in gol con l’autorete di Aguerd. La nazionale nordafricana raggiunge gli ottavi di finale da prima classificata. Croazia seconda.

Classifica: Marocco 7, Croazia 5, Belgio 4, Canada 0

GRUPPO E

In serata è la volta del gruppo E. Allo stesso momento si giocano Costa Rica-Germania e Giappone-Spagna. Tutte ancora in corsa. I tedeschi obbligati a vincere dopo il solo punto in due partite partono bene sbloccando la gara al decimo con Gnabry. Ma la Costa Rica non muore mai e nella ripresa ribalta tutto in 12 minuti prima con Tejeda e poi con l’autorete di Neuer. Nel finale però esce l’orgoglio tedesco che rimonta due volte con Havertz per poi siglare il 4-2 definitivo con Fullkrug. Dall’altro campo però arrivano notizie negative. Dopo il vantaggio spagnolo di Morata, la Spagna si spegne. Entra in cattedra la determinazione del Giappone che in tre minuti minuti tra il 48′ e il 51′ ribalta partita e qualificazione con Doan e Tanaka. Rete di quest’ultimo molto dubbia con pallone probabilmente già uscito dalla linea di campo. Per il Var è regolare. Che storia: Germania fuori ancora!

Classifica: Giappone 6, Spagna 4, Germania 4, Costarica 3

Le gare di oggi

Oggi si conclude la terza giornata ufficialmente con gli ultimi verdetti. In campo gruppo H e gruppo G. Nel primo raggruppamento in campo allo stesso orario Corea del Sud-Portogallo e Ghana-Uruguay. Qui è bagarre a tre con i lusitani già qualificati. In serata, invece, ci saranno Camerun-Brasile e Serbia-Svizzera. Stessa situazione: Brasile già avanti e lotta fra tre squadre.

Classifica momentanea gruppo G: Brasile 6, Svizzera 3, Camerun 1, Serbia, 1

Classifica momentanea gruppo H: Portogallo 6, Ghana 3, Corea del Sud 1, Uruguay 1

Sandro Caramazza