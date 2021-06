Diario Euro 2020 (21): Ungheria e Polonia stoppano Francia e Spagna, poker della Germania al Portogallo

Griezmann salva i francesi dalla sconfitta, Morata si sblocca ma non basta, grande reazione dei tedeschi dopo lo svantaggio iniziale firmato Cristiano Ronaldo, oggi in campo l’Italia per l’inizio della terza giornata dei gironi

Un sabato ricco di emozioni, gol e colpi di scena, senza dubbio una delle giornate più belle di Euro 2020 fino a questo momento. In campo quattro big, due di queste l’una contro l’altra, le altre due impegnate in match che, nei fatti, si sono rivelati molto più impegnativi di quanto apparissero sulla carta. Vediamoli nel dettaglio.

(Fonte immagine: IlGazzettino.it)

Nella gara delle 15 la Francia super favorita per la vittoria finale ha pareggiato 1-1 con l’Ungheria, al termine di una gara in cui i magiari, aiutati dal fattore campo, hanno messo in difficoltà i campioni del mondo in carica grazie alla loro aggressività e alla loro organizzazione di squadra. Nella ripresa i francesi sono stati bravi a sfruttare l’unica vera disattenzione difensiva degli avversari ed a pareggiare con Griezmann la rete del vantaggio di Fiola. Nel girone F, che si preannuncia il più emozionante della competizione, è ancora tutto aperto. Nell’altra sfida infatti (quella delle 18 a Monaco di Baviera) la Germania ne fa 4 al Portogallo di Cristiano Ronaldo. Proprio CR7 segna il suo primo gol in carriera ai tedeschi dopo un quarto d’ora di gioco, ma poi la squadra di Low si scatena. In particolare, si scatena l’esterno dell’Atalanta Robin Gosens: prima gli annullano una rete, poi propizia le due azioni da cui scaturiscono gli autogol di Ruben Dias e Guerreiro, infine nella ripresa serve l’assist ad Havertz per il 3-1 segnando poi di testa il 4-1. Prestazione magistrale per l’atalantino, ininfluente invece la rete di Diogo Jota che fissa il punteggio finale sul 4-2. A 90 minuti dalla fine del girone la situazione è: Francia 4 punti, Germania e Portogallo 3 ed Ungheria 1. Regna l’equilibrio. Nella gara delle 21 infine altro mezzo passo falso della Spagna, che a Siviglia viene bloccata sull’1-1 dalla Polonia. A segno i bomber delle due squadre, Morata da un lato e Lewandowski dall’altro. Per gli iberici pesante errore di Gerard Moreno che nella ripresa sbaglia un calcio di rigore. Ora gli spagnoli devono per forza vincere nell’ultima gara contro la Slovacchia, che li precede di un punto, se non vogliono uscire anzitempo dall’europeo.

(Fonte immagine: Repubblica.it)

Venendo alle gare di oggi, nel pomeriggio alle 18 scende in campo l’Italia, allo Stadio Olimpico di Roma, per l’ultima giornata del girone A. Gli Azzurri sfidano il Galles e se non perdono sono primi nel raggruppamento. Ampio turnover per Mancini, che però non vuole fare calcoli su quale parte del tabellone sia migliore. L’Italia vuole continuare a vincere per prendere ancora più fiducia in sé stessa. In contemporanea a Baku la sfida tra Svizzera e Turchia, ad entrambe serve obbligatoriamente un successo per provare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.

Luca Missori

(Fonte immagine: Ilmessaggero.it)