Diario Euro 2020 (21): si scrive Pandev si legge eterno

Dopo lo shock inaspettato e terribile del sabato europeo che ha colpito Christian Eriksen, la terza giornata di gare ad Euro 2020 è stata molto interessante con parecchi gol ed emozioni. Una fra tutte, la rete dell’eterno Goran Pandev che a 37 anni e 321 giorni diventa il secondo marcatore più anziano nella storia degli Europei. Alle spalle, solamente l’austriaco Ivica Vastic, in gol a 38 anni e 257 giorni contro la Polonia ad Euro 2008. Non solo eterno ma anche storico l’attaccante del Genoa poiché ha realizzato il primo gol in una grande competizione internazionale per la sua Macedonia del Nord. Austria-Macedonia finita 3-1 ha visto anche la rete di un altro “eroe” del triplete interista, ovvero Marko Arnautovic, peraltro ad un passo dal ritornare in Italia (Bologna in pole). Ma come sono andate tutte le gare della domenica?

INGHILTERRA-CROAZIA 1-0 (Sterling)

Ad inaugurare il sunday europeo è stato il big match del gruppo D tra Inghilterra e Croazia, terminato 1-0 grazie alla rete al minuto 57 di Raheem Sterling. A parte i primi minuti molto accesi con i “Tre Leoni” all’arrembaggio della porta croata (palo di Foden e tiro pericoloso di Phillips), lo scorrere delle lancette allenta lo spettacolo, facendo calare su Wembley grande tatticismo e rispetto per l’avversario. La Nazionale di Southgate riesce a vincerla nella ripresa grazie all’attaccante del Manchester City e all’assist di Kalvin Phillips, pupillo di un “certo” Loco Bielsa al Leeds.

AUSTRIA-MACEDONIA DEL NORD 3-1 (Lainer, Pandev, Gregoritsch, Arnautovic)

La prima partita, invece, del gruppo C ha visto la vittoria netta dell’Austria sull’esordiente Macedonia del Nord. Primo tempo molto equilibrato quello di Bucarest, con la rete dell’eterno Pandev a riprendere l’iniziale svantaggio per opera di Lainer. Nella ripresa, esce meglio la nazionale di Foda che la vince nel finale con gli ingressi dalla panchina di Gregoritsch e Arnautovic. Scherzo del destino a trovare la via del gol ci pensano due ex eroi del triplete dell’Inter, ovvero il macedone – grande protagonista in campo di quella squadra mourinhiana – e l’allora giovane punta austriaca, più bravo a fare goliardia che a dare una mano in campo ai suoi (“So ragazzi”).

OLANDA-UCRAINA 3-2 (Wijnaldum, Weghorst, Yarmolenko, Yaremchuk, Dumfries)

Il match più pazzo di questo Euro 2020 è stato, al momento, quello dell’Amsterdam Arena tra Olanda e Ucraina. Gara dominata per più di 70 minuti dagli Orange di de Boer che nel giro di sei minuti tra il 52 esimo e il 58 esimo fanno gol prima con Wijnaldum e poi con Weghorst, ma in soli 240 secondi giri di lancetta si fanno rimontare dal sinistro micidiale di Yarmolenko e dalla capocciata di Yaremuchuk (75′ e 79′). A salvare la faccia a de Boer ci pensa Dumfries che a cinque dalla fine trova la zuccata vincente portando i tulipani in estasi. In poche parole, se non è stata la partita perfetta alla Liedholm (0-0), almeno è stata quella più divertente ed emozionante.

Le gare di oggi

Ad aprire il primo lunedì di Euro 2020 sarà il secondo match del gruppo D, ovvero quello tra Scozia e Repubblica Ceca. All’Hampden Park di Glasgow si prospetta una gara interessante con due squadre non proprio spettacolari sulla carta ma fisiche e veloci. In casa britannica, da tenere d’occhio il terzino sinistro del Liverpool, nonché stella di questa squadra, Andrew Robertson, cosi come il giovane centrocampista del Manchester United Scott McTominay. Tra le file ceche, qualche “italiano” o ex in campo come Jankto della Sampdoria e l’ex romanista Schick.

La gara in cui si respirerà tanto Italia sarà, però, la sfida delle 18 tra Polonia e Slovacchia. Saranno sette gli “italiani” ed ex in campo tra le due selezioni, tre nella Polonia e quattro nella Slovacchia. La prima gara del gruppo E vedrà sfidarsi Szczesny, Glik e Zielinski da una parte, Skriniar, Kucka, Haraslin e Hamsik dall’altra. Oltre a queste conoscenze del nostro calcio, i fari dello stadio di San Pietroburgo saranno puntati sulla scarpa d’oro Robert Lewandowski.

Infine, chiuderanno la giornata Spagna e Svezia. C’è curiosità per vedere la nazionale di Luis Enrique che per la prima volta nella storia giocherà ad una grande kermesse internazionale senza alcun giocatore del Real Madrid. A guidare l’attacco ci sarà Morata, che ha fatto sapere dalla Spagna di voler continuare la sua esperienza alla Juventus, mentre a centrocampo presente l’altro “italiano” Fabian Ruiz del Napoli. Il vero, però, grande talento della Spagna è Ferran Torres del Manchester City, dotato di classe cristallina e di un’ottima visione della porta. Fuori per Coronavirus, Sergio Busquets. Dall’altro lato, arrivano coloro che ci hanno estromessi dall’ultima edizione dei Mondiali, ovvero la Svezia. La nazionale scandinava arriva decimata a questa sfida, viste le defezioni per Covid-19 di Kulusevski e Svanberg ma attenzione alla solidità della squadra di Andersson.

