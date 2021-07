Diario Euro 2020 (21): Oggi al via i quarti di finale. Italia credici!

Oggi inizia il turno delle migliori otto d’Europa. In campo Svizzera-Spagna nel pomeriggio, mentre in serata tocca agli azzurri contro il Belgio

L’attesa è finita. I quarti di finale di Euro 2020 inizieranno oggi con due bellissime sfide, Svizzera-Spagna e Belgio-Italia. Nella giornata di domani, invece, in campo Repubblica Ceca-Danimarca e Ucraina-Inghilterra. Uno degli Europei più pazzi e spettacolari di sempre è pronto a regalare un’altra grande altalena di emozioni, con la speranza che il tricolore azzurro non freni la sua straordinaria cavalcata. Tra le migliori otto mancano tre big di assoluto prestigio come Francia (campione del mondo), Portogallo (campione d’Europa) e Germania (quattro volte campione del mondo), eliminate rispettivamente da Svizzera, Belgio ed Inghilterra. Euro 2020(1) è l’Europeo del tutto può succedere, con quel pizzico di fiabesco e romantico (Danimarca docet) che non guasta mai.

Le partite di oggi

SVIZZERA-SPAGNA (ore 18.00) Ad inaugurare la passerella delle migliori otto d’Europa, ci pensano Svizzera e Spagna. Gli elvetici, dopo un girone eliminatorio piuttosto sottotono (quattro punti e terzo posto), sono arrivati a questa fase della competizione, riuscendo nell’impresa di eliminare i campioni del mondo della Francia. La squadra di Petkovic ha dato vita ad una prova fantastica, tenendo testa ai campionissimi transalpini e mostrando una caparbietà encomiabile. Ribaltare nel giro di pochi minuti il 3-1 francese e vincere la lotteria dei rigori, non sono di certo due situazioni da sottovalutare. Contro la Spagna, sarà una partita molta aperta in cui tutto è possibile.

La squadra svizzera che festeggia dopo un gol

Dall’altro lato arriva a San Pietroburgo la Spagna di Luis Enrique. Percorso double-face quello delle Furie Rosse, deludenti durante le prime due uscite contro Svezia (0-0) e Polonia (1-1) e da Armageddon contro Slovacchia (0-5) e Croazia (3-5). La sensazione è che la squadra di Luis Enrique sembra aver trovato la giusta quadra, grazie soprattutto al rientro in centrocampo di Sergio Busquets e alla scelta di inserire a destra il fresco campione d’Europa con il Chelsea Azpilicueta al posto di Marcos Llorente. Certamente, gli spagnoli partono con i favori del pronostico, visto il maggior tasso tecnico della squadra, ma attenzione all’entusiasmo della Svizzera.

Nella foto, a destra Morata e a sinistra Oyarzabal della Spagna

BELGIO-ITALIA (ore 21.00) A chiudere il sipario del venerdì europeo, tocca invece a Belgio-Italia, una sorta di finale anticipata. A Monaco di Baviera, gli azzurri di Mancini sono chiamati ad affrontare la prima vera grande big di questo Euro 2020. L’esame non è dei più facili, ma l’Italia ha dimostrato già di essere una squadra molto forte e temibile. Il momento di tensione e difficoltà – da molti auspicato subito dopo la fase a gironi, per testare la vera forza dei ragazzi del Mancio – è arrivato proprio contro l’Austria agli ottavi di finale. Il Belgio di Lukaku, De Bruyne e Hazard (entrambi in dubbio) è la vera e propria prova del nove per i ragazzi del Mancio. Quella partita che l’Italia intera aspetta da troppo e lungo tempo, quella partita che riempie le piazze e i cuori degli italiani, in breve la PARTITA.

A sinistra Romelu Lukaku del Belgio; a destra Ciro Immobile dell’Italia

Fonte foto: Virgilio; Lazionews.eu; Repubblica; Fidelity news

Sandro Caramazza