Diario Euro 2020 (21) – Miracolo della Svizzera, elimina la Francia ai rigori, la Spagna batte la Croazia ai supplementari, stasera Inghilterra-Germania

Al termine di due sfide incredibili volano ai quarti iberici e svizzeri, che si sfideranno venerdì alle 18 a San Pietroburgo

Probabilmente neanche il miglior sceneggiatore del mondo sarebbe stato in grado di scrivere una trama più avvincente di quella dei due ottavi di finale di Euro 2020 andati in scena nella giornata di ieri, forse, ma anche senza forse, la giornata più adrenalinica ed emozionante della competizione fino ad ora. Vediamo il resoconto nel dettaglio.

(Fonte immagine: Eurosport.it)

Nei 90 minuti il match di Copenaghen delle 18 tra Croazia e Spagna e quello delle 21 a Bucarest tra Francia e Svizzera si sviluppano in maniera grossomodo simile. Nel primo tempo la Croazia sblocca il risultato grazie ad una papera clamorosa del portiere iberico Simon, non tocca il pallone indirizzato lentamente da Pedri, mentre gli svizzeri segnano con un gran colpo di testa di Seferovic. La reazione di spagnoli e francesi però non tarda ad arrivare ed entrambi segnano tre gol portandosi sul 3-1. Per gli iberici vanno in rete Sarabia (a fine primo tempo), Azpilicueta e Ferran Torres. Per i transalpini invece ci pensano Benzema (con una doppietta) e Pogba con uno splendido tiro a giro sotto l’incrocio dei pali. Poco prima dell’1-1 del centravanti del Real Madrid Lloris aveva salvato i suoi parando il rigore del potenziale 2-0 a Ricardo Rodriguez. A dieci minuti dal termine dei regolamentari entrambe le sfide sembrano già decise con le squadre favorite avanti di due reti. Invece accade l’imponderabile: a Copenaghen segnano Orsic all’85’ e Pasalic in pieno recupero. E’ 3-3. A Bucarest invece va in gol ancora Seferovic (all’80’) e poi a ridosso del 90′ Gavranovic, imbeccato ottimamente da Xhaka, con un gran diagonale su cui Lloris questa volta non può nulla. Si va ai supplementari.

(Fonte immagine: Eurosport.it)

A questo punto le sinossi delle due gare, pressoché identiche nei tempi regolamentari, prendono sentieri diversi. La Spagna fa valere la sua qualità e grazie alle reti di Morata e Oyarzabal si porta in vantaggio sul 5-3 già alla fine del primo tempo supplementare, controllando poi il risultato nei 15 minuti successivi. La Svizzera invece resiste, senza neanche soffrire eccessivamente la qualità della Francia (anch’essa molto stanca) e porta il match ai calci di rigore. Dal dischetto segnano tutti tranne Mbappé, che dopo una gara deludente sbaglia il quinto pesantissimo penalty. Gran parata di Sommer, che completa il miracolo dei suoi compagni di squadra e porta la Svizzera ai quarti di finale, dove gli uomini di Petkovic incontreranno proprio la Spagna, venerdì prossimo alle 18 a San Pietroburgo. Entrambe le formazioni arriveranno stanche, ma sicuramente piene di entusiasmo.

(Fonte immagine: Open.online.it)

Veniamo alle sfide di oggi. Alle 18 va in scena un grande classico del calcio continentale: Inghilterra-Germania, nella splendida cornice di Wembley. E’ dal 1966 che gli inglesi non battono i tedeschi (allora vinsero la finale mondiale proprio a Wembley). Da lì in avanti solo delusioni, ma mai come quest’anno i teutonici sembrano più battibili. Completa il tabellone degli ottavi Svezia–Ucraina, questa sera alle 21 a Glasgow. Le vincitrici di questi due match si sfideranno sabato sera, sempre alle 21, allo stadio Olimpico, per i quarti di finale. Parola al campo.

CLICCA QUI per Bet Italia Web

https://comparatore.btsaffiliations.com/passionedelcalcio

Luca Missori

(Fonte immagine: Fanpage.it)