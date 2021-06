Diario Euro 2020 (21): l’Italia annienta la Turchia, oggi esordio per Galles, Danimarca e Belgio

Gli Azzurri vincono 3-0 ed esordiscono nel migliore dei modi, tra poco in campo il girone B e la seconda metà del girone A

L’Europeo è finalmente iniziato e dopo la partita inaugurale vinta dall’Italia contro la Turchia oggi entra nel vivo con tre partite rispettivamente alle 15, alle 18 ed alle 21 (format che durerà per tutta la fase a gironi). Vediamo nel dettaglio la gara degli Azzurri e quelle di questo sabato.

L’Italia ne fa 3 alla Turchia grazie ad una partita dominata dal primo al novantesimo. Un po’ di tensione nelle gambe dei giocatori di Mancini nei primi 20-25 minuti, poi gli Azzurri prendono confidenza e mettono alle corde gli avversari. Il primo tempo si chiude 0-0, ma nella ripresa i padroni di casa dilagano grazie al loro tridente: Berardi “ispira” l’autogol di Demiral, Immobile ribadisce in rete dopo un tiro di Spinazzola respinto da Cakir e infine Insigne, al termine di una splendida azione corale, cala il tris con il suo proverbiale tiro a giro sul secondo palo. L’Italia non poteva esordire in modo migliore ed ora si mette comoda sul divano ad assistere all’altra partita del girone: Galles-Svizzera. Da una parte Bale e Ramsey, dall’altra Xhaka e Shaqiri. Una sfida tra due squadre non sempre irreprensibili in fase difensiva, ma con una buona qualità nel gioco e nei singoli dal centrocampo in su. Vincere è fondamentale per mettere un’ipoteca sul passaggio del turno già dopo 90 minuti, in un girone dove l’Italia è l’avversario da battere ed ogni punto con le altre due rivali può essere decisivo per la qualificazione.

Veniamo al girone B che oggi prevede il derby scandinavo tra Danimarca e Finlandia alle 18 e la sfida tra Belgio e Russia alle 21. I belgi sono i favoriti per vittoria del raggruppamento, mentre dietro di loro si prospetta una lotta serrata per l’accesso agli ottavi di finale. Le sfide di questo sabato interessano in prospettiva anche il girone dell’Italia, che stante questo tabellone la terza trova ai quarti di finale la vincitrice del raggruppamento B. Parola al campo.

Buon Europeo a tutti!

