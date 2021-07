Diario Euro 2020 (21) La Danimarca continua a sognare, Inghilterra a valanga

Con i due match disputati ieri si è delineato il tabellone delle semifinali di una manifestazione piena di spettacolo

Dopo i successi di Spagna e Italia si attendevano gli ultimi due verdetti per scrivere definitivamente tutti i nomi delle semifinaliste a questo Europeo itinerante. Repubblica Ceca-Danimarca era la partita tra due delle migliori sorprese della competizione, mentre Ucraina-Inghilterra era vista da tutti come il match più squilibrato dei quarti di finale.

REPUBBLICA CECA-DANIMARCA: Alle 18 al Baku Olympic Stadium di Baku si affrontavano Repubblica Ceca e Danimarca con l’obiettivo di proseguire il loro sogno e di centrare una storica semifinale. I cechi del capocannoniere dell’Europeo Patrick Schick contro i danesi che hanno fatto di questa competizione una questione personale, di lotta e di cuore. La spuntano proprio loro infatti, continuano la favola e tornano in semifinale di una competizione europea dopo 29 anni, proprio da quando vinsero la kermesse del 1992. Il risultato finale recita 2-1 con le reti di Delaney e Dolberg nel primo tempo e la risposta del sempre presente Schick nella ripresa. Danimarca che dunque vola alla final four di Wembley.

UCRAINA-INGHILTERRA: A fare compagnia a Italia, Spagna e, come detto, alla Danimarca ci sarà l’Inghilterra che vivrà nel suo teatro la fase finale della manifestazione. Come da pronostico infatti, l’Ucraina di Shevchenko non può nulla contro la nazionale dei tre leoni. All’Olimpico di Roma è una festa inglese fin dai primi minuti, un 4-0 finale con la doppietta di Kane e le reti di Maguire e Henderson. Gli inglesi hanno tantissima qualità davanti e una sorprendente solidità dietro testimoniata dalle zero reti finora subite in cinque partite disputate.

Il quadro delle semifinali è dunque completo: Italia-Spagna da una parte, Inghilterra-Danimarca dall’altra con tutte e quattro le compagini che ora possono sognare e che combatteranno fino all’ultimo per cercare un successo che sarebbe prestigiosissimo.

