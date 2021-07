Diario Euro 2020 (21) – Kane spezza il sogno Danimarca, la finale sarà Italia – Inghilterra

“It’s coming home”: è questo il coro più gettonato che accompagna la nazionale dei tre leoni alla sua prima finale in un Europeo. Illusione iniziale per i danesi ma alla fine sorridono i padroni di casa nei supplementari

L’arco di Wembley incornicia anche la seconda semifinale, la gara numero 50 di questo Europeo itinerante. La Danimarca provava a sgambettare l’Inghilterra regalandogli l’ennesima beffa della sua storia. Southgate, che ricorda bene quel rigore sbagliato nel ’96 contro la Germania, manteneva la concentrazione massima, nessuna distrazione concessa.

Un cammino che per entrambe le squadre è stato in crescendo. I danesi lo hanno iniziato in maniera terribile con l’incidente ad Eriksen seguito da due sconfitte nelle prime due partite. La nazionale della Regina non aveva pienamente convinto nel primo match ma col passare del torneo ha sempre più consolidato il nuovo corso arrivando in semifinale senza subire neanche un gol.

Nella contesa di ieri sera gli inglesi partono subito a razzo confermando quanto di buono mostrato fino a qui. La squadra di Hjulmand fa altrettanto senza scomporsi. Un’ingenuità di Shaw regala alla mezz’ora una punizione dal limite alla Danimarca. Il folletto della Samp Damsgaard disegna un arcobaleno simile all’arco che sormonta le teste di tutti e buca per la prima volta in questa competizione la porta di Pickford. Quasi un omaggio ad Eriksen, famoso per questi colpi, che manda in delirio il popolo danese.

La pressione sull’Inghilterra aumenta esponenzialmente ma stasera c’è un giocatore che si prende sulle spalle l’intera squadra. Si tratta di Harry Kane che trasformandosi in attaccante a tutto campo scende sulla trequarti a inventare per gli altri. Proprio al 39’ l’attaccante del Tottenham tira fuori dal cilindro un’imbucata che libera sulla destra Saka che indisturbato mette al centro il pallone che Kjaer butta nella propria porta anticipando Sterling. Sospiro di sollievo per la “torcida” inglese e parità prima dell’intervallo, 1-1.

Nella ripresa l’Inghilterra si mostra superiore ma manca sempre quel qualcosa in più lì davanti. La Danimarca si difende con ordine provando ogni tanto qualche sortita. Il c.t. danese tira forse troppo presto i remi in barca consegnandosi al gioco di Southgate. La gara, però, non si smuove dalla parità e come martedì sera tra Italia e Spagna sono necessari i tempi supplementari.

Extra time dove il canovaccio non cambia. Kjaer e compagni sembrano essere a corto di benzina rispetto agli avversari. Oltre a Kane come al solito vivacissimo Sterling. Proprio quest’ultimo, al tramonto del primo supplementare, riesce a sgusciare in area e a subire l’impercettibile tocco di un difensore danese, per l’arbitro è calcio di rigore. Proteste scandinave ma il Var conferma. Dal dischetto Kane si fa ipnotizzare da Schmeichel ma la sfera torna sui piedi della punta che ribadisce in rete. Wembley impazzisce di gioia, adesso il popolo inglese ci crede davvero.

Il secondo supplementare è accademia per gli inglesi che si trovano spesso a favore di porta avversaria ma non affondano. Il triplice fischio del direttore di gara sancisce quello che tutti aspettavano, la prima finale di un Europeo per l’Inghilterra. Solo applausi per la Danimarca che ha condotto una competizione straordinaria.

Domenica (europea) che si prevede all’insegna del grandissimo calcio. Perchè se a Wembley Italia e Inghilterra (h. 21.00) si scontreranno per la supremazia nel vecchio continente dall’altra parte del mondo Argentina e Brasile (h. 02.00) faranno la stessa cosa per il proprio, nientemeno che al Maracanã . Entrambe le sfide avranno in campo i padroni di casa.

A Londra ad un angolo del ring gli inglesi che arrivano finalmente all’ultimo atto europeo, all’altro ecco gli azzurri, scottati dalle beffe del 2000 e del 2012. Inghilterra che dovrà andare anche contro la cabala visto che nell’ultimo ventennio chi ha giocato la finale in casa ha sempre perso. Nel 2004 toccò al Portogallo lasciare la coppa alla Grecia nel torneo casalingo. Nell’ultima rassegna fu la Francia, nel 2016, a uscire sconfitta dalle mura amiche proprio contro i lusitani.

Sorvolando l’oceano, invece, troviamo forse il miglior giocatore del pianeta che con la sua nazionale non ha ancora vinto nulla. Lionel Messi disputerà la quinta finale della sua storia con la Seleccion, chissà se anche per lui sarà ora di gridare “It’s coming home!”.

