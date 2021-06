Diario Euro 2020 (21) | Italia brividi & record, Danimarca col poker. Oggi big match CR7-Lukaku

Dopo due giorni di pausa i primi due ottavi di finale hanno regalato equilibri diversi rispetto a quelli che ci si attendeva alla vigilia. Il ct Hjulmand ha divorato le speranza gallesi, mentre gli Azzurri hanno dovuto soffrire fino all’ultimo secondo dei supplementari per staccare il pass per i quarti



GALLES-DANIMARCA – Alla Johan Cruijff Arena (ore 18:00) di Amsterdam gli scandinavi partono subito forte e legittimano così il vantaggio a firma Dolberg, bravo e preciso da fuori area per l’1-0. Bale e compagni faticano a produrre una reazione degna di nota e i danesi, nonostante l’assenza da inizio manifestazione del palleggiatore principe Eriksen, dominano nel gioco palla a terra e creano tante chance per il raddoppio. Il 2-0 arriva a inizio ripresa ancora con Dolberg, prima che la girandola dei cambi renda tutto più spezzettato.

Nel finale i britannici mollano la presa di colpo e ne prendono altri due, prima dall’atalantino Maehle, poi dal blaugrana Braithwaite.

All’ultimo istante espulsione sciocca di Wilson per un brutto intervento da dietro. Ora i ragazzi capitanati da Simon Kjaer se la vedranno con la vincente di Olanda-Repubblica Ceca.







ITALIA-AUSTRIA – Con la speranza di tornarci per la finalissima, gli Azzurri del Mancio si regalano a Wembley il pass d’approdo per i quarti di finale con tanta paura, contro un’Austria meno modesta rispetto a quanto ci si aspettasse alla vigilia.

Primo tempo bloccatissimo, con un paio di sprazzi italiani (palo di Immobile, tiro secco di Barella parato, ndr) e qualche contropiede velenoso di quelli di Foda.

Nella ripresa, anziché crescere, l’Italia si rimpicciolisce e rischia più volte di andare sotto. Al 66′, poi, Arnautovic porta in vantaggio l’Austria per davvero, non fosse per il provvidenziale intervento del Var.

Serve l’argento vivo dei cambi dalla panchina per risolverla e infatti – nel primo tempo supplementare – prima Chiesa e poi Pessina – incastonano due perle da subentranti per il 2-0. Nel finale Kalajdzic riapre tutto, ma c’è poco tempo e l’Italia faticosamente giunge al triplice fischio.

Ci confortano i numeri, straordinariamente “storici”: con 31 partite consecutive senza perdere Mancini supera Pozzo nella striscia d’imbattibilità; stesso dicasi per le 12 vittorie in fila. Donnarumma prende gol, ma lo fa dopo 1.168′ superando il primato del leggendario Dino Zoff.

Ai quarti si farà ancora più sul serio però: Belgio o Portogallo, la risposta stasera stessa.





OGGI – Si parte alle 18:00 (Puskas Arena, Budapest) con Olanda-Repubblica Ceca, gara valevole per scegliere l’avversaria della Danimarca nel prossimo turno. Frank de Boer vuole proseguire il buon percorso battuto nel girone, anche se si troverà di fronte l’autentica sorpresa di Euro2020, vale a dire la Repubblica Ceca di un redivivo Schick.

Il piatto prelibato giunge alle 21:00 (Estadio de La Cartuja, Siviglia), con un Belgio-Portogallo che mette di fronte due degli attaccanti più forti al mondo, oltre che collettivi maturi e ricchi di campioni che vogliono puntare al bersaglio grosso. Chi vince trova l’Italia la settimana prossima. Ma questa è un’altra storia…



Fonti foto: SportMediaset | CalcioToday | Eurosport



https://comparatore.btsaffiliations.com/passionedelcalcio



Alessandro Sticozzi

Comparatore Quote 3