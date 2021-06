Diario Euro 2020 (21) Italia, altro tris! Bene anche il Galles, oggi tocca a Belgio e Olanda

Grande vittoria degli Azzurri, che rifilano altri 3 gol all’avversario di turno – la Svizzera; vittoriosi anche i gallesi sulla Turchia, così come la Russia sulla Finlandia

Una giornata che si è andata scaldando con il passare delle ore, quella di ieri. Prima la Russia, che ha regolato la Finlandia con un secco 1 a 0 alle ore 15:00; poi il Galles – prossimo avversario dell’Italia nel gruppo A – che ha messo a segno 2 reti contro l’inerme Turchia; infine il gran finale, con gli Azzurri che ne hanno siglati addirittura 3 (!) contro la Svizzera, guadagnandosi il primo posto momentaneo del girone e assicurandosi il matematico passaggio agli ottavi di finale.

Finlandia-Russia. Alla Russia è bastata una magia dell’atalantino Miranchuk per portare a casa i 3 punti contro la Finlandia a San Pietroburgo. Primo giocatore della Dea a segno in una grande competizione internazionale dai tempi di Canniggia – ben 31 anni fa –, la sua prodezza col mancino sul finire del primo tempo ha deciso la sfida contro i finlandesi. In generale la Russia si é dimostrata superiore e ha piegato la tosta resistenza finnica. Ora la formazione di Cherchesov ha agganciato a quota 3 punti proprio la Finlandia e il Belgio: tutto apertissimo, dunque, in attesa dell’ultimo turno.

Turchia-Galles. Riecco il Galles a Baku. Dopo una prima prova incolore contro la Svizzera, la Nazionale guidata da un ritrovato Aaron Ramsey e da un Gareth Bale tirato a lucido – nonostante il rigore sbagliato – ha trovato i 3 punti e si è portata in seconda posizione nel gruppo A, proprio quello dell’Italia. Male Calhanoglu, male Yilmaz, male tutta la Turchia, che ora rischia davvero l’eliminazione.

Italia-Svizzera. Bella, convincente, sicura di sè. Per come gioca l’Italia sembra quasi una squadra di club: si conosce, gioca a memoria ma soprattutto vince e convince, ancora una volta. Altri 3 gol (doppietta di un ispirato Locatelli e timbro finale di Immobile), un altro clean-sheet e in generale un’altra prestazione corale degna di nota.Una notte di festa insomma, con gli ottavi di finale aritmeticamente conquistati in attesa dell’ultimo match, quello contro il Galles, che definirà chi passerà per prima e chi per seconda (e quindi il conseguente avversario al prossimo turno).

I match in programma oggi. Grande attesa anche per la giornata di oggi, la quale si aprirà con la seconda giornata del gruppo C: alle ore 15:00 Ucraina e Macedonia del Nord – entrambe sconfitte al primo turno – si sfidano per continuare a cullare il sogno di passare il turno; di seguito toccherà al Belgio – vera favorito del gruppo B –, il quale sfiderà la Danimarca, ancora sotto shock per il caso Eriksen; infine, in serata, sarà il turno di Olanda e Austria, entrambe vittoriose nei rispettivi match di apertura e che quindi si giocheranno il primo posto del gruppo C – quello da cui uscirà la prossima avversaria (la seconda classificata) dell’Italia, nel caso in cui quest’ultima riuscisse a qualificarsi da prima vincendo o pareggiando contro il Galles la prossima domenica.

Fabrizio Scarfò