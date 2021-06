Diario Euro 2020 (21) – Inghilterra impantanata con la Scozia, Perisic riprende Schick, Svezia rigore e primo posto

Ieri turno bis nel gruppo D e risultati che non cambiano molto la sostanza. Oggi conclude il secondo giro il raggruppamento di ferro: big match tra Portogallo e Germania preceduto da Ungheria-Francia. Infine Spagna e Polonia chiudono la giornata numero 2 nel girone E

Giornata di venerdì che non ha regalato molte emozioni. Le gare di ieri hanno consolidato la robustezza svedese, evidenziato l’appannamento croato contro la freschezza ceca mentre l’orgoglio scozzese tiene botta di fronte alla truppa inglese.

Svezia – Slovacchia (girone E) . Gialloblu scandinavi che a San Pietroburgo riescono in quello che non era arrivato con la Spagna, ovvero il gol. La Slovacchia rimbalza come gli iberici sul muro di gomma eretto dagli svedesi e mentre il tempo passa scompaiono dalla gara. Percorso inverso, invece, per i “fratellini” di Ibrahimovic che escono alla distanza giocando un bel secondo tempo e insidiando più di una volta la porta di Dubravka. Sugli scudi ancora il gioiellino Isak ma ci vuole un calcio di rigore per sbloccare il match. Glaciale Forsberg dal dischetto che regala i tre punti alla Svezia e il momentaneo primo posto in solitaria. Slovacchia che fa un passo indietro rispetto alla prima partita e sarà costretta a giocarsi tutto con la Spagna.

Il rigore decisivo realizzato da Forsberg

Croazia – Repubblica Ceca (girone D). A Glasgow altra prova convincente dei cechi che imbrigliano una Croazia sembrata ancora una volta lontana parente di quella ammirata tre anni fa in Russia. La sensazione data dai croati è quella di una formazione a fine ciclo. Segna ancora Patrik Schick che, nonostante una gomitata subita pochi istanti prima, riesce a presentarsi dal dischetto e a infilzare Livakovic. Nella ripresa esce fuori un briciolo di orgoglio croato e dopo un paio di minuti Perisic serve il piatto forte della casa: folata sulla fascia mancina rientro e tiro di destro che fulmina Vaclik, 1-1. Niente più sussulti, il pari va benissimo ai cechi e meno alla nazionale a scacchi rossi. Nell’ultima sfida con la Scozia ai ragazzi di Dalic servirà ben altro.

Schick festeggia la rete

Inghilterra – Scozia (girone D). La pioggia battente di Wembley è forse la cosa che ricorderemo di più della sfida in salsa britannica andata in scena ieri sera. L’Inghilterra, che ben aveva impressionato con la Croazia, va a sbattere contro i volitivi scozzesi che vendono cara la pelle in una sfida che per loro ha sempre un sapore particolare. Inglesi che si fermano al palo, quello centrato da Stones a colpo sicuro nel primo tempo. Scozia che risponde da par suo impegnando Pickford e costringendo James a un salvataggio disperato sulla linea. Alla fine saranno reti inviolate per un pareggio che lascia aperti i discorsi (Inghilterra, Repubblica Ceca 4, Croazia, Scozia 1) e rimanda tutto all’ultima giornata. La squadra di Southgate affronterà i cechi e la Scozia se la vedrà con la Croazia.

Apre la giornata di oggi (ore 15) la prima gara del secondo turno del gruppo F, Ungheria – Francia. Transalpini che hanno già dimostrato con la Germania quello che valgono e non sembra che i ragazzi di Marco Rossi possano opporre grossa resistenza. Il pallone, però, come si suol dire è rotondo e se ne sono viste fin troppe in queste competizioni per poter dar qualcosa per scontato. Chissà che l’orgoglio magiaro non regali sorprese.

Si prosegue alle 18 con il match di cartello, sempre nel gruppo F, tra Portogallo e Germania. Tedeschi che non possono fallire dopo la sconfitta con la Francia. Cristiano Ronaldo e soci vogliono chiudere la pratica qualificazione agli ottavi dopo aver claudicato con l’Ungheria risolvendo la questione solo negli ultimi minuti. Partita in cui può succedere di tutto.

L’esultanza di CR7

In serata chiude la seconda giornata la sfida tra Spagna e Polonia valevole per il girone E che ha già visto la vittoria della Svezia. Entrambe hanno deluso nella prima gara e sono chiamate a una pronta reazione se vogliono proseguire il cammino in questo Europeo. Paulo Sousa si aggrappa al suo cannoniere Lewandowski mentre Luis Enrique punta sul suo collettivo rimasto imbrigliato nel primo turno dinnanzi al granitico impianto svedese.

Fonti foto: LaCittàdiSalerno.it; OASport.it; Sport.Sky.it

Glauco Dusso