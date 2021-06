Diario Euro 2020 (21) – Il Belgio affonda il Portogallo e si “regala” l’Italia, la Repubblica Ceca punisce una deludente Olanda. Stasera tocca alla Francia

Seconda giornata di ottavi di finale e non mancano le sorprese. Ai quarti vanno i cechi che rispondono a chi li sottovalutava mentre in serata i diavoli rossi hanno la meglio sui lusitani e si andranno a giocare venerdì la sfida con gli azzurri

Mai prendere sotto gamba le partite è una regola che vale sempre, ancora di più quando ti trovi all’Europeo. L’Olanda probabilmente lo ha fatto e quindi, dopo un girone impeccabile, cade in dieci contro i cechi. Dall’altra parte equilibrio e dettagli che premiano il Belgio. Oggi interessante Croazia-Spagna oltre alla Francia con la Svizzera.

Olanda – Repubblica Ceca. Alla Puskas Arena di Budapest doccia gelata per la marea arancione accorsa nell’impianto della capitale ungherese. Gara piuttosto bloccata nel primo tempo con una Repubblica Ceca solida che concede pochissimo agli avanti olandesi. Nella ripresa ci sono le sliding doors che decidono le partite. Prima Malen liberato da una gemma di Depay si fa ipnotizzare a tu per tu con Vaclik. Sul capovolgimento di fronte de Ligt perde il duello con Schick che in campo aperto lo costringe al fallo di mano. L’arbitro ricorre al giallo ma dalla sala Var non sono d’accordo. Richiamato al monitor Karasev decide che è chiara occasione da rete, il colore diventa rosso per il difensore: Olanda in dieci.

Momento chiave: de Ligt ferma con la mano Schick lanciato a rete – Fonte repubblica.it

Uomini di de Boer che traballano fino a cadere. Un’improvvida uscita di Stekelenburg su corner permette a Holes di spingere in rete il pallone su controcross, Repubblica Ceca avanti. L’Olanda non reagisce e ancora Holes parte in contropiede defilandosi sulla sinistra, palla in mezzo ed ecco Schick che buca ancora la porta oranje. Quarto gol nella competizione per l’attaccante ex Roma. Colpo del KO per de Boer che non sa più dove mettere le mani. Tifoseria ceca in delirio, la nazionale guidata da Silhavy è ai quarti di finale con la Danimarca. Tremenda delusione per tutto l’ambiente olandese.

Gioia incredibile dopo il primo gol di Holes – Fonte fantacalcio.it

Belgio – Portogallo. Uno dei match più attesi sia per la qualità delle squadre in campo sia perché la vincente sfiderà l’Italia venerdì a Monaco di Baviera. Il primo tempo che va in scena allo stadio de la Cartuja di Siviglia non è di quelli da ricordare. Le formazioni si studiano e non trovano varchi. A una manciata di minuti dal tè caldo un’azione del Belgio al limite dell’area libera al tiro Thorgan Hazard che con una fiondata improvvisa sorprende Rui Patricio al centro della porta, 1-0. Belgio in vantaggio all’intervallo.

Nella ripresa le squadre si sciolgono e ne beneficia lo spettacolo. Si fa preferire il Portogallo che attacca a testa bassa. Arriva anche un palo di Raphael Guerreiro ma il muro eretto da Martinez regge poggiandosi anche a Lukaku che davanti difende diversi palloni pesanti. Polveri bagnate per Cristiano Ronaldo che non riesce a impensierire Courtois. Il fischio dell’arbitro libera i festeggiamenti dei belgi, saranno loro a giocare il quarto di finale con l’Italia. Preoccupano le condizioni di De Bruyne e Eden Hazard usciti malconci. Eliminati, dunque, i campioni in carica che nella competizione non si erano mai fermati agli ottavi.

Vince il Belgio ma fra loro è pareggio: l’abbraccio finale tra Lukaku e CR7 – Fonte goal.com

Le partite odierne vedono alle ore 18 a Copenaghen la sfida tra Croazia e Spagna, una delle più interessanti degli ottavi. Non ci sarà Perisic, positivo al covid, mentre per quanto riguarda gli spagnoli tiene banco la questione minacce ricevute da Morata, episodio che ha scosso tutto l’ambiente della squadra di Luis Enrique.

Alle 21 Bucarest schiude le porte alla gara che vede di fronte i campioni del mondo della Francia e la Svizzera. La formazione di Deschamps ha balbettato nel girone e deve dare prova della propria forza visti anche i giocatori di cui dispone. Si è sbloccato Benzema ma tutti attendono la firma di Mbappè, ancora in ombra nel torneo. La Svizzera, arrivata qui come una delle migliori terze, è avversario insidioso e Petkovic, probabilmente all’ultimo torneo alla guida degli elvetici, vuole provare a sorprendere.

