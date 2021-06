Diario Euro 2020 (21) Girone F da brividi, Spagna seconda

Si è conclusa la fase a gironi con la giornata sicuramente più emozionante di tutto il torneo, tante reti, il record di Cristiano Ronaldo e infiniti capovolgimenti di classifica

Con le quattro partite disputate ieri, quelle inerenti ai gruppi E ed F, si è chiusa la prima fase dell’Europeo che a conti fatti non ha riservato grosse sorprese, ma che soprattutto ieri ha regalato moltissimi colpi di scena con compagini che si scambiavano continuamente posizioni di classifica.

Alle 18 abbiamo visto finalmente una Spagna convincente, di fronte ad una Slovacchia che si è praticamente autoeliminata dal torneo, mentre nell’altra gara Svezia e Polonia hanno divertito lasciando incerto l’esito del girone fino all’ultimo pallone della gara.

SLOVACCHIA-SPAGNA: A La Cartuja di Siviglia gli uomini di Luis Enrique erano chiamati a vincere per evitare brutte sorprese e lo hanno fatto in bello stile regolando una Slovacchia mai in partita ed incapace di reagire alle avanzate avversarie e agli svarioni difensivi di una retroguardia molto distratta. La Roja chiude 5-0 (Dubravka autorete, Laporte, Sarabia, F. Torres e autogol Kucka) sbagliando anche il secondo rigore consecutivo dell’Europeo, Morata fallisce dagli undici metri, con la striscia di errori dal dischetto che si allunga a cinque tra tutte le competizioni. In virtù del successo all’ultimo istante della Svezia però, le Furie Rosse chiudono seconde e si piazzano nella parte alta del tabellone con un cammino molto impegnativo.

SVEZIA-POLONIA: Alla Gazprom Arena di San Pietroburgo sono i calciatori della Bundesliga a rubarsi la scena, Emil Forsberg per gli svedesi ed ovviamente Robert Lewandowski per i polacchi. Il primo realizza una doppietta che sembra indirizzare il match, poi l’orgoglio del campione fa sì che l’attaccante del Bayern risponda con la stessa moneta (sempre doppietta) siglando le reti che negli ultimi minuti ridavano speranza ai suoi. Nel recupero il gol decisivo per la Svezia lo segna Claesson che in un colpo solo consegna vittoria e primo posto nel girone ai suoi eliminando da ultima in classifica la Polonia.

Alle 21 era la volta del girone F dove tutto era ancora in ballo e dove c’è stato un grande spettacolo, merito soprattutto dell’Ungheria del ct Marco Rossi che ha fatto sognare e che esce a testa altissima dalla competizione. Passano Francia, Germania e Portogallo come era lecito aspettarsi ma i magiari hanno spaventato ogni singolo tifoso di queste nazionali.

FRANCIA-PORTOGALLO: Alla Puskas Arena di Budapest si tifava Ungheria ma a scendere in campo erano Francia e Portogallo, anche qui due doppiette di calciatori che si conoscono benissimo e che insieme hanno scritto la storia del Real Madrid: da una parte Karim Benzema, dall’altra Cristiano Ronaldo. Match storico che fa splendere la grandezza del francese anche in patria dopo anni tormentati, ma soprattutto quella del portoghese che con due rigori sale a 109 reti con la maglia della sua nazionale agganciando al primo posto della classifica marcatori l’iraniano Ali Daei. Francia prima nel girone e Portogallo che passa da terza classificata proprio come nel 2016, quando lo fece pareggiando tutti e tre i match e poi andò a vincere l’Europeo.

GERMANIA-UNGHERIA: Stesso risultato all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, un 2-2 che ha cambiato continuamente la classifica del girone e che ha fatto sognare un’Ungheria davvero incredibile, che dopo la Francia ha fermato anche la Germania mettendogli paura fino all’ultimo istante. Tedeschi che chiudono secondi ma che a cinque minuti dalla fine erano addirittura ultimi, salvati da Goretzka. In precedenza il vantaggio dell’Ungheria è stato firmato da Szalai, pareggio tedesco ad opera di Havertz e nuovo vantaggio ungherese con Schafer. Onore all’Ungheria di Marco Rossi che esce a testa altissima da una competizione in cui doveva essere la vittima sacrificale.

Con la fine della fase a gironi si sono finalmente svelati tutti gli accoppiamenti per la fase ad eliminazione diretta. Oltre alle prime due di ogni girone, passano il turno anche Portogallo, Repubblica Ceca, Svizzera e Ucraina come migliori terze, lasciando a casa Finlandia e Slovacchia alle quali non sono bastate le vittorie nella prima giornata della competizione.

Di seguito calendario e orari degli ottavi di finale:

Sabato 26: Galles Danimarca alle 18 e Italia-Austria alle 21

Domenica 27: Olanda-Repubblica Ceca alle 18 e Belgio-Portogallo alle 21

Lunedì 28: Croazia-Spagna alle 18 e Francia-Svizzera alle 21

Martedì 29: Inghilterra-Germania alle 18 e Svezia-Ucraina alle 21

