Diario Euro 2020 (21): Football’s coming home. Il calcio sta tornando a casa

Si completano i quarti, sabato all’Olimpico sarà Ucraina-Inghilterra

Il cupio dissolvi dell’era Löw contrapposto all’entusiasmo dei quasi 40mila senza mascherina di Wembley; tacchettate sulle cosce ed emozioni sul gong. Questo il menù degli ultimi due quarti di finale.

INGHILTERRA – GERMANIA 2-0 (0-0)

[30.06.21 – Wembley Stadium, Londra

75′ Sterling, 86′ Kane]



Su Tiktok (sponsor dell’Europeo, sì, purtroppo qui non mi pagano la marchetta) spopolano i video “POV”. Ovvero? L’acronimo di Point Of View –Punto Di Vista, ndr–, che indica situazioni più o meno esilaranti, viste con gli occhi del protagonista, sul social network. Per l’ennesima sfida tra Albione e Teutonia potremmo effettivamente metterla su due piani opposti. Il POV degli inglesi è riassumibile in quello che probabilmente è il più celebre degli inni, almeno degli ultimi trent’anni. Ve lo lascio qui:

A 3 minuti esatti la sottile ironia inglese, dove Kuntz è stato davvero un giocatore della Mannschaft tedesca, ma in inglese vuol dire anche “str*nzi”.

Subito dopo…un ospite d’eccezione, lo avete riconosciuto?

Gareth Southgate che si fa parare da Köpke il rigore in semifinale di Euro ’96 e che 25 anni dopo compie la sua vendetta da selezionatore. Prima, durante e dopo, le quattro parole che ogni tifoso dei Tre Leoni ripete come un ritornello: quelle del titolo, in cui oltre al calcio si spera che a casa arrivi anche un titolo. Soprattutto: battendo l’Ucraina, per Southgate e compagnia arriverà il treno dell’ora o mai più: semifinali e finali a Wembley, è l’occasione della vita.

Entrando brevemente sul piano tecnico: primo tempo di sostanziale studio, con inedita difesa inglese a tre, sorprende ma non troppo il ct della Germania Löw che inizialmente lascia in panca Gnabry. Primo tempo coi portieri in gran spolvero, ripresa con Pickford che nuovamente direziona la partita sui binari inglesi, decollando su Havertz. Il resto è crescita inglese lenta ma inesorabile. Sterling e Kane devono solo buttare dentro due assist e volare a Roma con la porta ancora inviolata.

L’errore di Müller ricorda quello di Higuain, che nel 2014 spianò la strada alla quarta Coppa del Mondo tedesca

POV tedesco: questa gara chiude davvero, una volta per tutte, uno dei cicli più lunghi su una panchina di una Nazionale. Quindici anni di Joachim Löw, culminati con il Mondiale brasiliano e la Confederations Cup russa. Scenari da fine impero anticipati già dal fallimentare Mondiale 2018, terminati poi con la prevedibile –e non meno dolorosa- sconfitta di Wembley. In mezzo, secondo posto a Euro 2008 e comunque un calcio di gran livello, in cui i grandi scossoni (leggi il 6-0 spagnolo di Nations League) sono perlopiù incidenti di percorso. Macht’s gut Joachim, und dankeschön. Grazie di tutto Joachim, non solo da parte tedesca ma anche da chi ama il calcio.

SVEZIA-UCRAINA 1-2 dts (1-1 dtr)

[30.06.21 – Hampden Park, Glasgow

27′ Zinchenko (UKR), 43′ Forsberg (SWE), 121′ Dovbyk (UKR)]

Quella che probabilmente verrà ricordata perlopiù come una partita di calcio storico fiorentino -quella in cui si pistano come zampogne– per via dell’alto numero di ucraini a terra, è comunque un quarto di finale degno d’esser chiamato tale. Grande equilibrio, con ucraini più pericolosi nel primo e ultimo quarto d’ora, in mezzo a una lenta ma inesorabile supremazia svedese. Dovevano partire gli acuti dei singoli: Kulusevski e Isak sbagliano, Zinchenko no. Vantaggio ucraino pareggiato da un Forsberg che incanta, ma becca due legni da urlo strozzato in gola, un palo colto anche dagli ucraini. Il resto è calci, calcioni e scandinavi presi sulla stanchezza e beffati al photofinish.

Svedesi fuori da primi del girone (con merito), ucraini ai quarti da ultima delle ripescate (con demerito). Unite questo dato al fatto che tre su quattro terze classificate sono passate ai quarti, aggiungete la dipartita di parecchie big e mescolate bene: questo è l’Europeo più imprevedibile di sempre, beato chi ne capisce e ne capirà.

Esagerando con la sintesi, la Svezia ha azzeccato le partite sbagliate (vincendo il girone ma crollando nei 120’), l’Ucraina ha sbagliato quelle giuste: ossìa partendo molto male nella fase a gironi, ma dosando le energie nella gara di Glasgow.



Sabato a Roma, dunque, ci vanno Sheva, il suo vice Tassotti e soprattutto, tanto entusiasmo: per rompere le uova al paniere inglese, ce ne vorrà parecchio.

Danielson su Besedin, costato il cartellino rosso allo svedese, e dire che non è stato l’unico intervento di una difesa svedese che farebbe sfigurare persino Vinnie Jones, Pasquale Bruno o Jaap Stam.

Oggi e giovedì, per due giorni soltanto, il circus del calcio continentale smonta le baracche. Venerdì e sabato i quarti di finale. Alle 21 del due luglio tocca a noi, contro i belgi: e proprio da questi ultimi rubiamo il motto nazionale. “L’unione fa la forza”, un collettivo mai così granitico come quello messo su da Roberto Mancini. Nello stesso giorno alle ore 18 ci sarà Svizzera – Spagna, mentre il giorno dopo alle 18 è in programma Repubblica Ceca – Danimarca e alle 21 Ucraina – Inghilterra.



Valerio Campagnoli (Fonti Ansa, Uefa, Fifa, Vevo)