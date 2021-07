Diario Euro 2020 (21) – è il giorno della finale: tutto pronto a Wembley per Italia-Inghilterra

Gli Azzurri questa sera alle 21 sfidano gli inglesi a casa loro nell’ultimo atto del torneo, ci sono tutti gli ingredienti per una grande sfida

Ci siamo: un mese e 50 partite dopo la cerimonia inaugurale è arrivato il giorno della finale di Euro 2020. Un Europeo particolare, sotto tanti punti di vista. Un’edizione iniziata con una gara dell’Italia (contro la Turchia) e che terminerà sempre con gli Azzurri in campo, a Wembley, questa volta contro l’Inghilterra, i padroni di casa ufficiosi di questa competizione itinerante.

Le due squadre arrivano alla finale al termine di un cammino pressoché identico nei numeri: cinque vittorie ed un pareggio per entrambe, stessa differenza reti, con la formazione di Mancini che ha fatto e subìto due gol in più. L’Inghilterra ha avuto un tabellone più semplice, ha viaggiato per meno chilometri e probabilmente sta meglio degli avversari dal punto di vista della condizione atletica. Contando anche il fattore campo, tutto fa pensare che gli albionici partano coi favori del pronostico. Dall’altra parte però c’è l’Italia, che si è dimostrata la squadra più squadra di tutto il torneo. Mancini in questi tre anni da CT ha fatto un lavoro straordinario, scegliendo con precisione certosina gli uomini più adatti al suo gioco e mettendo insieme un’orchestra in cui la performance del collettivo è più importante degli assoli dei singoli. Raramente gli Azzurri hanno giocato così bene al calcio, anche quando in passato avevano individualità migliori rispetto ad adesso. Non solo, l’Italia ha mostrato un’invidiabile capacità di soffrire e tenere botta nei momenti in cui l’avversario di turno si è dimostrato superiore dal punto di vista del gioco (la semifinale con la Spagna), anche questo è un grande merito di Mancini.

Proprio l’ex tecnico dell’Inter e del Manchester City è il protagonista di una delle tante storie collaterali a questa partita: nel 2016 la federazione inglese aveva messo gli occhi su di lui per il nuovo corso della nazionale. Poi fu scelto Southgate, prima promosso ad interim dall’under 21, poi confermato dopo i primi buoni risultati. Comunque andrà la finale non si può negare che sia stata una scelta giusta. Il commissario tecnico inglese infatti ha raggiunto la semifinale nel mondiale russo del 2018 e per la prima volta nella sua storia ha portato l’Inghilterra a giocarsi una finale dell’Europeo. Un traguardo che è una sorta di riscatto personale per lui, visto che da giocatore nel 1996, in semifinale con la Germania, sbagliò un rigore sanguinosissimo, proprio a Wembley, impedendo ai suoi compagni di raggiungere la finale e domani sera avrà la possibilità di completare l’opera, accompagnato dalla benedizione di Sua Maestà la Regina Elisabetta, che gli ha scritto una breve ma significativa lettera di incoraggiamento.

E’ tutto pronto dunque, tra poche ore verrà scritto l’ultimo capitolo del diario di questo Europeo. A sfidarsi saranno le due squadre che probabilmente hanno creduto di più di arrivare fino in fondo a giocarsi la coppa. Come è ovvio, solo una vincerà, ma sia i tifosi inglesi che noi italiani non possiamo non essere orgogliosi di chi in questo mese ci ha rappresentato sul campo da gioco. A prescindere da tutto il resto.

Buona finale a tutti.

