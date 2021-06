Diario Euro 2020 (21) : Danimarca, terra di magia a mai finire

La copertina della terza giornata, al momento, va agli scandinavi che con tre punti hanno guadagnato il pass per gli ottavi di finale della competizione. Dieci giorni incredibili per la squadra di Hjulmand. Macedonia del Nord e Russia eliminate

Il maestro della favola, Hans Christian Andersen ha colpito ancora e guarda caso proprio nella sua terra d’origine, la Danimarca. Perché quello che ha passato in questi ultimi 10 giorni la nazionale dei fiordi può essere paragonato ad un terribile incubo fiabesco con il meraviglioso happy end a fare da epilogo. Dal 12 giugno al 21 giugno, ovvero dal giorno più brutto della storia del calcio danese al solstizio d’estate, è avvenuta una grande giravolta di emozioni a mai finire, che hanno portato la Danimarca dall’inferno al paradiso, con gli ottavi di finale di Euro 2020 da giocare alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Si sa, i fiordi sono terra di favole e magia, il 1992 dovrebbe richiamare a qualcosa.

La copertina, dunque, di questa terza giornata di Euro 2020 se la prendono meritatamente i danesi, ma non solo, poiché ieri ad Amsterdam si è anche conclusa la carriera in nazionale di Goran Pandev. Dopo 20 anni, 122 presenze e 38 gol, uno degli eroi del triplete interista ha deciso da eroe di lasciare la propria selezione, dopo averla, peraltro, portata al primo storico grande evento internazionale.

Ultima partita di Pandev con la Mecedonia del Nord

Entrando tecnicamente più nel dettaglio della competizione, ieri si è qualificata la prima miglior terza, ovvero la Svizzera con quattro punti. Euro 2020 regala emozioni a mai finire e per fortuna la giostra non si è ancora fermata.

Le gare di ieri 21 giugno

GRUPPO C – Tutte le partite della terza giornata di Euro 2020 sono in contemporanea. Il solstizio estivo, ieri pomeriggio, è stato aperto dal doppio confronto delle 18 tra Macedonia del Nord-Olanda e Ucraina-Austria. Gli Oranje, oltre a tributare una grande passerella a Pandev, hanno passeggiato sui macedoni vincendo per 3-0, grazie alla doppietta di Wijnaldum e alla rete del solito Depay. Attenzione, però, al talentuoso Malen, autore di un assist e di una grande partita. Vediamo se l’aeroplanino avrà convinto de Boer a schierarlo sempre dal 1′.

L’altra gara del gruppo C, invece, ha visto la vittoria dell’Austria sull’Ucraina a Bucarest. La nazionale di Foda, in gol grazie a Baumgartner, sarà la prossima avversaria dell’Italia agli ottavi di finale (sabato alle 21 a Wembley). Ovviamente, si parte da favoriti ma attenzione ad alcuni buoni interpreti, due fra tutti Sabitzer e Lainer, nonché l’ex campione del Bayern Alaba.

L’Austria in gol contro l’Ucraina

GRUPPO B – Serata piena di emozioni quella che ha coinvolto il gruppo B. A San Pietroburgo, i fari erano puntati sul solito Romelu Lukaku che con il Belgio già qualificato si apprestava ad affrontare la Finlandia. Nordici, praticamente qualificati fino al minuto 74, quando con una sfortunata autorete il portiere Hradecky, ribalta completamente la situazione, visto anche il risultato non proprio positivo che proveniva da Copenaghen. Alla fine, ci pensa il gol di Lukaku (tre gol totali nel torneo) a chiudere i giochi.

Emozioni a mai finire a Copenaghen, con la Danimarca che dopo una partita perfetta vinta per 4-1 contro la Russia, agguanta con tre punti il secondo posto del raggruppamento. Apre le danze, la prodezza del doriano Damsgaard, seguita dalle reti di Poulsen, Christensen e Maehle; inutile la rete del momentaneo 2-1 di Dzyuba su rigore. La nazionale scandinava andrà ad affrontare in un ottavo molto equilibrato il Galles di Bale e Ramsey.

Le gare di oggi 22 giugno

Questa sera scenderanno in campo a partire dalle 21 le squadre del gruppo D: ovvero Croazia-Scozia e Repubblica Ceca-Inghilterra. Il match tra i vice campioni del mondo e la nazionale britannica sarà un vero e proprio spareggio per accedere agli ottavi di finale di Euro 2020. Entrambe le squadre sono ferme ad un solo punto. La Croazia ha perso la prima gara contro l’Inghilterra, mentre ha pareggiato la seconda contro la Repubblica Ceca. Stessa sorte per la Scozia, KO contro i cechi all’esordio e pari nel derby contro gli inglesi. All’Hampden Park, è tutto ancora in gioco.

A Wembley, gara tranquilla (si fa per dire) sia per Repubblica Ceca che per Inghilterra, entrambe qualificate per la fase successiva, indipendentemente dalla posizione di classifica finale. Entrambe le selezioni arrivano al match con quattro punti ciascuna, ma non arrivare primi per la nazionale dei Tre Leoni, non sarebbe certamente entusiasmante. Le critiche in patria non mancano alla squadra di Southgate e soprattutto al terminale offensivo Harry Kane, ancora a secco di reti in questo Europeo. Dall’altra parte, attenzione a Patrik Schick, già autore di tre gol.

Kane

