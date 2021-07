Diario Euro 2020 (21) | Carràmba Italia, sei in Finale! Spagna ko ai rigori. Oggi l’altra semifinale Inghilterra-Danimarca

Il rigore “con saltello” di Jorginho regala l’ultimo atto agli Azzurri di Roberto Mancini. Gli “juventini” Chiesa e Morata avevano impattato l’1-1 nei 120′. Oggi il nome dell’avversaria di domenica dalla sfida tra Southgate e Hjulmand



SOFFERENZA E BRAVURA – A Wembley (ore 21:00) si affrontano le due migliori proposte di gioco viste a Euro2020. L’Italia di Mancini – favorita nei pronostici dopo la vittoria col Belgio ai quarti – contro la Spagna di Luis Enrique, qualificatasi faticosamente ai rigori ai danni della Svizzera.

Prima del calcio d’inizio è stata inserita nella playlist utilizzata per il riscaldamento ‘A far l’amore comincia tu’ di Raffaella Carrà, la showgirl italiana scomparsa il 5 luglio e amata molto anche in Spagna.

La gara è tesa e il possesso delle Furie Rosse fa tremare più di una volta gli Azzurri. Di Dani Olmo (ottimo Donnarumma) e Emerson Palmieri (traversa scheggiata) le uniche occasioni di un primo tempo bloccato.





AD ARMI PARI – Nella ripresa la partita è più aperta: allo scoccare dell’ora di gioco, il rintocco del predestinato. Federico Chiesa raccoglie un’azione iniziata da Donnarumma e poi lavorata da Verratti, Insigne e Immobile: tutto in verticale e l’ala della Juve finalizza con un destro chirurgico: 1-0.

La Spagna non ci sta e continua a macinare gioco fino all’80′, quando Morata chiude un gran triangolo con l’ottimo Dani Olmo e batte Donnarumma per l’1-1.

Ai supplementari gli iberici sembrano averne di più, ma la parità non si smuoverà.





ALLA FINE RIDE CHIELLINI – Siparietto al lancio della monetina prima dei rigori, dove il capitano dell’Italia scherza e ride gioioso con Jordi Alba, come già conscio dell’esito finale.

Chi sbaglia per primo, poi vince. Locatelli si fa ipnotizzare subito da Unai Simon, Dani Olmo ribadisce tirando in curva. Alla fine decidono l’errore di Morata e l’infallibile Jorginho, meno lucido nei 120′ rispetto al solito, ma ferale nel momento decisivo.

Nota doverosa su Luis Enrique: nel post-partita: l’allenatore spagnolo rende onore alla vittoria dell’Italia, commentando la gara lucidamente nonostante l’amarezza per la sconfitta.





NEL GIARDINO DI CASA – Sempre a Wembley (ore 21:00, oggi) Inghilterra e Danimarca si giocano l’accesso all’atto conclusivo, dove quelli di Mancini già attendono.

Southgate conferma l’undici che ha annichilito l’Ucraina (0-4 all’Olimpico, ndr): 4-2-3-1 con Sancho, Mount e Sterling a supporto di Kane.

Hjulmand ribadisce il “3-4-3 rivelazione” dell’ Europeo e si affida all’estro di Dolberg, con l’apporto degli “italiani” Kjaer, Stryger Larsen, Maehle e Damsgaard.

