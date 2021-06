Diario Euro 2020 (21) Belgio di rimonta, Olanda in scioltezza. Ucraina di misura

De Bruyne entra e ribalta la Danimarca, altra vittoria per de Boer che si qualifica come primo con un turno d’anticipo. Shevchenko batte la Macedonia del Nord e sogna gli ottavi



La giornata di gare del secondo turno regala partite mai scontate e più equilibrate di quel che potessero proporre i valori di partenza. Il 2-1 del Belgio vale oro e mette nei guai i danesi. Non sbaglia un colpo ad Amsterdam l’Olanda, che regola una solida Austria con un gol per tempo. Tante emozioni tra Ucraina e Macedonia del Nord, con Pandev e compagni che salutano, salvo clamorosi colpi di scena, con orgoglio la prima storica partecipazione a una manifestazione continentale per nazionali.





Ucraina-Macedonia del Nord – A Bucarest il doppio fattore “Y” regala i primi 3 punti nel Girone C ai gialloblu: Yarmolenko e Yaremchuk indirizzano una sfida raddrizzata solo in parte dal gol di Alioski, sugli sviluppi di un calcio di rigore sbagliato. Fallisce un penalty anche l’atalantino Malinovskiy per quelli di Sheva, pur confermandosi una delle più belle conferme di questa prima porzione di Euro2020. Ora gli ucraini si giocano tutto nello scontro diretto con l’Austria dell’ultima giornata…





Danimarca-Belgio – A Copenaghen Il primo tempo dei ragazzi di Hjulmand è un tributo all’assente Eriksen. Ritmo, occasioni e Belgio dominato e chiuso nella propria metà campo per quasi tutti i 45′, inaugurati tra l’altro dopo nemmeno 120” dalla rete illusoria di Poulsen. Martinez, commissario tecnico dei belgi, chiama però in causa l’artiglieria pesante nel secondo tempo, invertendo la rotta con De Bruyne e Hazard. La stella del City prima fa l’assist per il pari di Thorgan Hazard, poi incastra la staffilata del 2-1, qualificando automaticamente “Lukaku & i suoi fratelli” agli ottavi di finale con 90′ d’anticipo.





Olanda-Austria – Se le critiche avessero funzionato sempre da sprone con Frank de Boer, forse l’ultimo lustro d’inopinata carriera in panchina avrebbe avuto tutt’altre fattezze. I “tulipani” onorano la Johan Cruijff Arena con una prestazione solida e dominante, nonostante l’Austria di mister Foda sia stata piegata definitivamente solo dal raddoppio in contropiede di Dumfries, a metà ripresa. Nel primo tempo aveva inaugurato le danze Depay – sempre più leader con Wijnaldum – dal dischetto. Solita gran prova di de Vrij. Confortante anche il ritorno di de Ligt. Ora l’Olanda può già pensare con tranquillità a prepararsi per gli ottavi…



I match in programma oggi – Giornata di sfide campali, sempre riferite alla seconda giornata in via di completamento, all’interno dei gironi di Euro2020. Si parte alle 15:00 con uno spigoloso Svezia-Slovacchia, con Skriniar che proverà a guidare i suoi ad un’altra impresa, dopo quella di aver regolato la Polonia. Gli svedesi, dal canto loro, vogliono confermare l’impermeabilità espressa contro la Spagna, che oggi fa da spettatrice nel Girone E. Alle 18:00 la Croazia di Modric (Girone D, ndr) si gioca il tutto per tutto contro il “mago Schick“, capace da solo di trascinare la sua Repubblica Ceca contro gli scozzesi qualche giorno fa. Si chiude alle 21:00 con un “derby” britannico dal sapore guerresco. L’Inghilterra di Southgate (sempre Girone D, ndr) cerca il “pass” per gli ottavi di finale contro una Scozia che sarà decisa a vender cara la pelle in un match che potrebbe – in ogni caso – entrare nella storia sportiva della federazione.

