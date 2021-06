Diario Euro 2020 (21) Alla Francia il big match, oggi tocca agli azzurri

Si è conclusa ieri la prima giornata di questo Europeo con in campo il girone di ferro. Oggi si ricomincia con l’Italia e altre due sfide importanti

La giornata di ieri, escludendo le gare dell’Italia, era sicuramente la più attesa di questa prima fase dell’Europeo. Il girone F con Francia, Germania, Portogallo e Ungheria prometteva spettacolo e fuochi d’artificio tra tre delle potenze più attese della competizione pronte a darsi battaglia con i magiari esposti a vittime sacrificali del torneo. Così è stato, con l’antipasto delle 18 tra ungheresi e portoghesi che non ha riservato sorprese e il piatto forte tra francesi e tedeschi che non ha deluso le aspettative.

UNGHERIA-PORTOGALLO: Alla Puskas Arena di Budapest torna per la prima volta il pubblico al completo, emozione enorme per tutti che eravamo ormai abituati a sentire più le voci dei calciatori che il calore dei tifosi. L’impatto col match non è dei migliori per i lusitani che però, dopo una rete annullata all’Ungheria, si scatenato nei dieci minuti finali e trovano un perentorio 0-3. Guidati dal loro condottiero Cristiano Ronaldo, autore di due reti e desideroso di bissare il successo di 5 anni fa, i portoghesi possono rappresentare una grande insidia per chiunque.

FRANCIA-GERMANIA: Il big match che tutti aspettavamo, i campioni del mondo in carica contro quelli del 2014, i grandi ritorni in competizioni ufficiali per le proprie nazionali di calciatori come Muller e Benzema e tanti altri campioni con l’Allianz Arena di Monaco a fare da cornice allo spettacolo. Alla fine la vincono les bleus legittimando la loro candidatura a squadra da battere anche in questa manifestazione. 1-0 il punteggio finale deciso dall’autogol di Hummels, anche lui tornato dopo esser stato fuori dal giro per diverso tempo, con i galletti che hanno meritato il trionfo finale.

Le tre gare odierne decideranno l’esito del gruppo A dell’Italia e indirizzeranno quello del gruppo B dove con tutta probabilità si gioca per il secondo posto alle spalle del Belgio.

FINLANDIA-RUSSIA: Si parte alle 15 allo stadio Gazprom Arena di San Pietroburgo. I russi dopo la batosta presa dal Belgio devono subito rimediare ma di contro avranno i finlandesi che sono partiti bene e cercano la clamorosa qualificazione agli ottavi di finale alla loro prima partecipazione ad un Europeo.

GALLES-TURCHIA: Al Baku Olympic Stadium di Baku, turchi e gallesi sono attesi ad un match fondamentale per i loro destini in questa competizione. Bale e compagni sono partiti bene strappando un pareggio alla Svizzera e tenteranno il colpaccio, ma la nazionale guidata da Gunes deve reagire immediatamente dopo la deludente sconfitta all’esordio con l’Italia.

ITALIA-SVIZZERA: Torniamo all’Olimpico di Roma esaltati dopo la Turchia e vogliosi di prenderci già la qualificazione agli ottavi nel match odierno contro gli svizzeri di Petkovic. Avversario solido ma assolutamente battibile, gli azzurri vorranno proseguire con la lunghissima striscia di risultati utili consecutivi.

Fonte foto: rio19.mx; calciotoay.it; romagiallorossa.it

Alessandro Fornetti