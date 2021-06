Diario Euro 2020 (21) Al via gli ottavi di finale: due le sfide nel menù di oggi

Diario Euro 2020 (21) Al via gli ottavi di finale: due le...

Dopo 2 giorni senza partite riparte l’Europeo con la fase ad eliminazione diretta: alle 18:00 è il turno di Galles e Danimarca, mentre alle 21:00 l’Italia sfida l’Austria

Dopo 48 ore interminabili per tutti gli appassionati di questo sport, riprende l’Europeo con gli ottavi di finale. La prima sfida a venirci proposta è quella tra Galles e Danimarca, arrivate entrambe seconde nei rispettivi gironi (A e B); grande attesa per la serata, quando gli Azzurri giocheranno contro l’Austria, piazzatasi seconda nel gruppo C.

GALLES-DANIMARCA. Alle ore 18:00, presso la splendida Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, gallesi e danesi si sfideranno nel primo ottavo di finale di questo Euro 2020. La nazionale trascinata dalle giocate di Aaron Ramsey e Gareth Bale è riuscita a piazzarsi seconda nel proprio girone, esattamente quello in cui era presenta anche l’Italia (alla quale la squadra anglosassone è arrivata alle spalle). Dopo l’incredibile semifinale raggiunta ad Euro 2016, la nazionale allenata da Robert Page cercherà di replicare quello straordinario cammino, affrontando come prima avversaria agli ottavi la Danimarca. Quest’ultima sembra essersi unita ancora di più dopo ciò che è capitato a Christian Eriksen e, dopo la convincente vittoria sulla Russia nell’ultimo match del girone, vuole continuare sulla falsa riga di quanto fatto recentemente e, perché no, sognare di replicare lo storico successo nell’Europeo del 1992.

ITALIA-AUSTRIA. Diciamoci la verità: gli occhi di mezza Europa saranno proiettati su questa partita. Dopo le 3 vittorie ottenute dagli Azzurri nel girone – raggiunte grazie a 7 gol fatti e 0 (!) subiti –, l’Italia affronterà l’Austria – arrivata alle spalle dell’Olanda nel gruppo C – sabato alle ore 21:00 a Wembley, impianto situato nella città di Londra, Inghilterra. La squadra allenata da Roberto Mancini è attesa al varco: dopo aver eguagliato il record di 30 vittorie consecutive senza sconfitte che apparteneva a Vittorio Pozzo – grazie ad un incredibile filotto di 25 vittorie e 5 pareggi – la nazionale italiana è attesa dalla prima grande prova da diversi mesi a questa parte. L’ultima sconfitta risale al 10 settembre 2018, quando venne sconfitta 1 a 0 dal Portogallo al Da Luz di Lisbona in Nations League. Proprio quest’ultimo – o il Belgio – potremmo incontrare ai quarti in caso di vittoria: ma guai a sottovalutare il prossimo avversario, il Das Team guidato da Franco Foda. Italia, adesso tocca a te: è arrivato il momento di fare sul serio.

Fonti foto: CalcioToday.it, Tuttosport, Sportitalia.it

Fabrizio Scarfò