Di padre in figlio. Non solo Maldini: le dinastie del calcio tra passato e presente

Di padre in figlio. Non solo Maldini: le dinastie del calcio tra...

Si dice che la mela non caschi mai lontana dall’albero. Vale per ogni ambito, nemmeno il calcio si salva dalla saggezza popolare

Spesso è così: il figlio del bancario, del fornaio o dell’autista di autobus ricalca le orme di papà/nonno/zio, eccetera. Talvolta si parla di raccomandazioni, ma un mondo spietato come quello del pallone non fa sconti a nessuno. Ecco dunque un po’ di reminiscenze partendo proprio da Daniel Maldini. Fa bene al cuore, indubbiamente, vedere il figlio del leggendario Paolo (e nipote di Cesare, altra leggenda rossonera ed azzurra) segnare contro lo Spezia. Il viatico verso i successi di papà indubbiamente passa da epoche diverse: il Milan del fondo Elliott non sarà mai -forse- vincente quanto quello di Berlusconi degli anni d’oro.

Altro calcio, altri tempi. Tant’è, Daniel gioca in serie A e rende bene anche in chiave della futura Nazionale. La meritocrazia sta proprio in quell’1% (ma anche meno) di figli di calciatori. A volte, il rampollo supera il babbo: ad esempio, di Nicolò Zaniolo non tutti sanno che papà Igor fu attaccante nelle serie minori, terminando la carriera in Liguria 8 anni fa.

Più spesso invece capita che sì, il giovanotto è bravino, ma il genitore era tutt’altra cosa. Una leggenda del calcio. Si può iniziare da Johan Cruijff, con Jordi che non fece le giovanili di Ajax e Barça esclusivamente per via del cognome ma che comunque non sfondò ad alti livelli, terminando a Malta nel 2010 una carriera normalissima, senza acuti nemmeno al Barça stesso e al Manchester United. Gianluca Savoldi, figlio di Beppe e nipote di Titti, non arrivò mai al loro calibro (eccezion fatta a Napoli nel 2003). Molto meglio indubbiamente Thiago Alcantara, nato in provincia di Brindisi dal brasiliano Mazinho, ex mediano della Fiorentina e campione del mondo a USA ’94.

C’è poi chi è rimasto nei cuori delle tifoserie pur non eccellendo in tecnica. E’ il caso di Daniele Conti, vivaio inevitabilmente romanista come il fratello Andrea (che ebbe una carriera prevalentemente in Serie C). Se non sei un mito come papà Bruno, puoi sempre ritagliarti un tuo ruolo e non per forza nella città natale: ecco allora che Daniele divenne bandiera del Cagliari, 16 anni conditi da 51 gol in 464 partite.

La Scandinavia poi regala quattro storie diverse, quattro punti di vista sulla questione. Erling Haaland (se ne parla qui), nato a Leeds da un difensore norvegese che proprio nello Yorkshire disputò i suoi anni migliori. Sempre restando in Norvegia, è curioso il caso di Kristian Thorstvedt, compagno in Nazionale del fenomeno del Borussia Dortmund: papà Erik fu portiere di livello al Tottenham e presente addirittura nella copertina di Fifa ’95.

Poi c’è la dinastia Gudjohnsen: Andri ha salvato l’Islanda nel pareggio 2-2 contro la Macedonia del Nord (era la sua seconda gara) ed è proprietà del Real Madrid. Suo padre Eidur fu attaccante di Chelsea e Barcellona (con cui fu il primo islandese a vincere la Champions). Quest’ultimo, addirittura, sostituì babbo Arnor in un Islanda contro Estonia -amichevole del 1996- stabilendo il record di prima coppia padre-figlio in una gara tra Nazionali.

L’ excursus nordico termina, inevitabilmente, con il dualismo Peter/Kaspar Schmeichel. Dei successi dei due portieroni danesi (classe 1963 e 1986) se ne è parlato spesso, con il figlio che ha avuto modo di dimostrarsi ugualmente tra i migliori numeri uno d’Europa, issandosi a protagonista del miracolo Leicester. Qui un sunto formidabile sulla pesantezza dell’essere eredi di una leggenda. Un marchio difficile da scrostare, soprattutto agli occhi di tifosi troppo, troppo ottusi. Un marchio grattato via a suon di prestazioni.

Cosa ci riserva il futuro? Ad esempio Marcus Thuram e ,per l’appunto, Daniel Maldini. Nuove sfide sono state lanciate alle stelle, con un appello ai tifosi: lasciateli giocare in pace, chè per i frutti migliori spesso -non sempre- val bene una lunga attesa.

Valerio Campagnoli (fonti Imgflip, Goal.com, Twitter, VG, L’Ultimo Uomo)