Di Maria sempre più verso la Juventus: accordo ad un passo

L’argentino ha ormai deciso la sua prossima destinazione, ovvero il club bianconero. Per lui due opzioni di contratto, entrambe decisamente onerose

La Juventus prova a dare subito una sterzata al calciomercato estivo: Angel Di Maria è ad un passo. Il Fideo lascerà a parametro zero il Paris Saint-Germain e ha ormai deciso di rimanere a giocare in Europa con la Juventus come prossima destinazione. Per Di Maria ci sarebbero due opzioni di contratto, entrambe molto onerose e redditizie per lo stesso giocatore. Due anni di contratto a 7,5 milioni di euro a stagione più bonus. Oppure un contratto di un solo anno pari a 8 milioni di euro. La strada però sembra già tracciata, il fuoriclasse argentino è pronto a sbarcare a Torino.

Sandro Caramazza