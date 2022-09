Di Maria non ce la fa, la Juventus col PSG senza di lui

Il test decisivo prima dell’esordio in Champions League è stato negativo per l’argentino che è fuori dalla lista dei convocati di Massimiliano Allegri

Il match di Firenze aveva già destato qualche sospetto. La prestazione di Di Maria era stata sottotono, con movimenti in campo che ne sottolineavano la precarietà fisica. Gli ultimi allenamenti effettuati dalla squadra bianconera hanno confermato le sensazioni iniziali. Angel Di Maria, infatti, non sarà in campo nella prima partita di Champions League a Parigi contro la sua ex squadra. Un appuntamento a cui teneva tanto il giocatore visti gli anni passati al PSG. Lo staff juventino, però, non vuole rischiare di aggravare una condizione fisica che poi potrebbe precludergli altre gare, visti i fastidi muscolari. Allegri dovrà fare a meno di lui, probabilmente con l’avanzamento di Cuadrado nel tridente insieme a Vlahovic e Kostic. Un test decisamente impegnativo in cui la Juve dovrà dare qualche risposta in più rispetto alla partita con la Fiorentina dove, soprattutto nel secondo tempo, la prestazione dei bianconeri è stata molto negativa.

Glauco Dusso