Di Maria-Juventus, settimana decisiva. Allegri spera

Sono ore e giorni importanti per quanto riguarda il trasferimento del Fideo a Torino. I bianconeri hanno avanzato un’ultima offerta al giocatore che adesso dovrà decidere se accettarla o meno

Settimana decisiva per il futuro di Angel Di Maria. L’esterno argentino, al momento in vacanza ad Ibiza, si è preso due/tre giorni di tempo per decidere. La Juventus ha avanzato un’ultima offerta decisamente appetibile: sette milioni di euro per un anno con opzione per il secondo. Il Barcellona sembra defilarsi. Il Fideo però ha anche chiesto alla Juventus di potersi liberare nel 2023 poiché il suo sogno è quello di chiudere la carriera in Argentina. Intanto, Massimiliano Allegri spera nel colpo Di Maria. Il tecnico toscano sta già studiando le mosse per inserirlo in un atomico attacco a tre insieme a Vlahovic e Chiesa.

