Luis Muriel l’incompiuto

Dopo l’ottima stagione scorsa il talento colombiano quest’anno è partito col freno a mano tirato e non è la prima volta

“Per la rapidità di scatto sui primi metri, è quello che da sempre mi ha ricordato di più Ronaldo, il Fenomeno. E gli bastano due-tre secondi per tirare: ti brucia”. El Papu Gomez la pensa così sul suo compagno di squadra, Luis Muriel, ma se a lui si potrebbe rimproverare un po’ di partigianeria di certo non si può dire lo stesso dei molti che come Gomez hanno fatto questo paragone tanto pesante quanto lusinghiero.

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, che tu sia Spider Man o semplicemente un calciatore. Per questo motivo Luis Muriel è sempre stato atteso, coccolato, incentivato a mostrare con costanza tutte le proprie straordinarie potenzialità. Arrivato a quasi 30 anni però i risultati sono stati al di sotto delle aspettative. Lecce, Udinese, Sampdoria, Siviglia, Fiorentina. Tanti alti ma anche tanti bassi, fatti di infortuni, forma fisica non sempre al top ed una certa indolenza che troppo spesso accompagna i giocatori di talento, soprattutto quelli sudamericani. Poi, il passaggio all’Atalanta nel 2019 e la rinascita grazie a Gasperini: 22 gol in 41 partite in A, pur entrando spesso a partita in corso. Giocate, dribbling, un’intesa perfetta con il resto della squadra nonostante Luis fosse nient’altro che l’ultimo arrivato. Tutto bene dunque, purtroppo no. Quest’anno tifosi e società si attendevano un rendimento coerente con quello della scorsa stagione, ma complice le poche occasioni in cui Gasperini ha scelto di impiegarlo dal primo minuto il talento colombiano ha brillato poco, anche quando è entrato dalla panchina.

E’ certamente presto per emettere sentenze, ma non c’è dubbio che in questa prima parte di stagione tutti si aspettassero qualcosa di più da Luis Muriel, rispetto a ciò che fino ad ora si è visto. L’Atalanta rischia di essere per lui l’ultima occasione di una certa rilevanza per far decollare la sua carriera, per scendere dall’ottovolante dell’incostanza e per essere ricordato non solo come un grande talento, ma anche come un grande campione. Il tempo stringe ed i rimpianti sono di gran lunga la cosa più brutta del mondo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcioatalanta.it)