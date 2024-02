Di Gregorio piace alla Juventus, primi contatti

Tempo di lettura 1 minuto

Il club bianconero ha messo gli occhi sul portiere del Monza, ex vivaio Inter. L’agente, negli ultimi giorni, non ha nascosto l’interesse

Michele Di Gregorio è sicuramente uno dei portieri emergenti più bravi del campionato italiano. Il numero 16 del Monza, ex vivaio Inter, è in ascesa da un paio di anni e la Juventus avrebbe messo gli occhi su di lui per il dopo Szczesny. Oltre a Di Gregorio, sul taccuino di Giuntoli c’è anche Carnesecchi dell’Atalanta. Tra Juventus e Monza primi contatti, con ipotetiche contropartite che potrebbero in estate far abbassare le pretese del club brianzolo, come Iling Junior, Miretti o Nicolussi Caviglia. Lo stesso agente di Di Gregorio, Carlo Alberto Belloni, non ha nascosto le lusinghe della Juventus e ha stimato il prezzo del suo assistito sui 20 milioni di euro.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Romagiallorossa.it