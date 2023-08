Di Francesco maledizione finita: non vinceva in serie A dal novembre 2020

Il 2-1 sull’Atalanta rompe il digiuno del tecnico del Frosinone, l’ultimo suo successo risaliva a quasi tre anni fa quando sedeva sulla panchina del Cagliari

Era il lontano 7 novembre 2020, il Cagliari batteva 2-0 la Sampdoria. I sardi erano allenati da Eusebio Di Francesco e fino al pomeriggio di sabato scorso era l’ultima vittoria del tecnico pescarese in serie A. Il mister può tirare un sospiro di sollievo, quel tunnel in cui sembrava essersi infilato fa intravedere la luce. Da quella giornata autunnale di quasi tre anni fa Di Francesco è stato seduto in panchina 20 volte collezionando 5 pareggi e 15 sconfitte alla guida sempre del Cagliari, poi del Verona, più la prima giornata di quest’anno persa contro il Napoli. Un ruolino spaventoso per un allenatore che è arrivato nel 2018 a giocarsi una semifinale di Champions League ai tempi della Roma. Contro l’Atalanta con il suo Frosinone è tornato finalmente il sorriso, chissà che sia l’inizio di un periodo positivo per lui e i colori gialloblu ciociari.

Glauco Dusso