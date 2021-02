Di Francesco è finita, il Cagliari vira su Semplici

Nonostante un rinnovo da poco siglato i disastrosi risultati dei rossoblu portano la dirigenza a sollevare il tecnico pescarese, ora tocca all’ex allenatore della Spal

Un fallimento ormai annunciato. Non aveva convinto nessuno l’annuncio del presidente Giulini di circa un mese fa quando aveva confermato in diretta tv il matrimonio con Eusebio Di Francesco fresco addirittura di rinnovo. Nulla è cambiato da allora, il Cagliari ha continuato a perdere, salvo un punto ottenuto con il Sassuolo subendo il pareggio ben oltre il novantesimo. Un gioco mai decollato con una squadra che solo a tratti ha mostrato quel che veramente voleva l’allenatore. L’ennesima sconfitta venerdì in casa con il Torino ha costretto la società a rivedere i propri piani esonerando Di Francesco, come recita il comunicato ufficiale apparso oggi sul sito ufficiale del Cagliari.

Diversi nomi sono circolati per la panchina rossoblu, la scelta è ricaduta su Leonardo Semplici, senza squadra dallo scorso campionato quando fu esonerato dalla Spal. Con i ferraresi, però, il tecnico aveva mostrato un buon gioco condito da risultati egregi ottenendo dopo la doppia promozione dalla C alla A anche due salvezze. Il terzo anno di massima serie, invece, ha visto calare le prestazioni spalline portando al divorzio. Ora per lui si schiudono le porte del Cagliari e di una missione difficilissima, quella di salvare la formazione sarda. Qualora centrasse l’obiettivo per lui scatterebbe l’opzione anche per la prossima stagione.

L’arrivo di Semplici a Cagliari – Fonte: tuttomercatoweb.com

Con la Spal Semplici ha incantato con il 3-5-2. Un passaggio che non dovrebbe essere traumatico viste le ultime partite giocate dal Cagliari proprio con la difesa a tre. Priorità assoluta tornare a segnare per gli isolani. Mister Semplici è riuscito a rigenerare Petagna dal punto di vista realizzativo nei suoi anni a Ferrara, dovrà provare la stessa magia anche con Simeone e Pavoletti sembrati ultimamente l’ombra di sé stessi. Quel che è certo è che la rosa del Cagliari non è da terz’ultima posizione. Il nuovo mister potrà contare su giocatori del calibro di Godin, Asamoah, Nainggolan, Nandez e chi più ne ha più ne metta. Calciatori che, però, sembrano aver smarrito quel sacro fuoco che li caratterizzava.

Fondamentale iniziare con il piede giusto. Di vitale importanza sarà la gara di domenica prossima quando i rossoblu sfideranno in Calabria il Crotone ultimo in classifica che non ha certo bisogno del punto di incoraggiamento. Serve una scossa, a Cagliari sperano tutti che basterà fare le cose….Semplici.

Glauco Dusso