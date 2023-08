Di Bello e Fourneau saranno sospesi dopo Juventus-Bologna

Tempo di lettura meno di un minuto

L’arbitro e il Var della sfida dell’Allianz Stadium si fermeranno per qualche periodo. Da matita rossa il rigore non assegnato a Ndoye per fallo di Iling Junior

In arrivo provvedimenti per Marco Di Bello e Francesco Fourneau, rispettivamente arbitro e Var di Juventus-Bologna. L’AIA sospenderà i due arbitri dopo il rigore non assegnato alla squadra felsinea per evidente fallo di Iling Junior su Ndoye. Di Bello dovrebbe essere sospeso per cinque turni: ovvero due giornate di stop, poi si farà un turno da quarto uomo, uno da varista e infine un altro a dirigere una partita di Serie B. Meno pesanti le conseguenze per Fourneau, ma anche lui sarà fermato. Inoltre, al prossimo consiglio di Lissone saranno ascoltati gli audio del noto episodio.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Il Bianconero