Derby della Lanterna, una sfida di grande sapore e tradizione

La presentazione della stracitadina di Genova

Sarà un derby con vista salvezza, un traguardo che la Sampdoria ha già raggiunto matematicamente battendo 2-3 il Parma nell’ultimo turno, mentre il Genoa ha piazzato, forse, l’allungo decisivo superando il Lecce.

Le ultime dai campi vedono la Samp arrivare da una serie di tre vittorie consecutive che le hanno permesso di raggiungere una salvezza che all’arrivo in panchina di Claudio Ranieri sembrava quasi un miraggio. Il tecnico blucerchiato può contare su un buon momento di forma dei suoi e in avanti avrà l’imbarazzo della scelta tra Gabbiadini – decisivo nella vittoria per 1-0 della Samp all’andata – Bonazzoli e Quagliarella in ballottaggio per due maglie da titolari. Discorso simile in casa Genoa, dove Nicola dovrà scegliere tra Iago Falque, Sanabria, Pandev e Pinamonti. Ci sarà da valutare se il tecnico genoano sceglierà di giocare con il trequartista dietro ai due attaccanti, oppure sceglierà un assetto più prudente optando per il classico 3-5-2.

Manolo Gabbiadini esulta dopo aver segnato il gol decisivo nel match d’andata

Dunque la partita potrebbe essere all’insegna dell’equilibrio e potrebbe offrire poco spettacolo sotto l’aspetto del gioco. Quest’ultima non sarebbe una novità, dato che il derby della Lanterna negli anni ha offerto partite con molto agonismo e tanti cartellini: spesso anche quando ci sono stati match con molti gol.

L’argentino Boselli, nel momento in cui calcia il pallone che mandò la Samp in serie B nel 2011

Già in passato questa sfida ha avuto un ruolo decisivo nella corsa per non retrocedere: era la stagione 2010/11 e il Grifone allora allenato da Davide Ballardini, vinse per 2-1 la sfida contro i cugini doriani. Fù decisivo il gol nel recupero dell’argentino Boselli, un attaccante che in casa Genoa non lasciò altri grandi ricordi oltre questo e che in quella circostanza spedì la Sampdoria in serie B. Nove anni dopo in casa blucerchiata c’è la voglia di restituire quel “regalo” ai cugini rossoblù: certo la squadra di Nicola ha un margine di quattro punti sul terzultimo posto, ma il calendario delle prossime giornate strizza un po’ di più l’occhio al Lecce.

Leonardo Tardioli

Fonti foto: sampdoria.it; sport.sky.it