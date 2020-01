Derby al Bologna, battuta 3-1 la Spal: l’analisi della partita

Blitz al ‘Mazza’ dei felsinei: dopo l’illusorio vantaggio estense di Petagna su rigore, i rossoblu passano grazie all’autogol di Vicari, Barrow e Poli. Per la squadra di Mihajlovic è il primo successo nel 2020

FERRARA – Il derby emiliano è del Bologna. I rossoblu di Mihajlovic (precauzionalmente non in panchina, ma in un box al coperto a causa del maltempo) passano 3-1 al Mazza battendo la Spal di Semplici, che fatica a trovare continuità di risultati.

Padroni di casa con Di Francesco al fianco di Petagna, confermato titolare anche Dabo. Negli ospiti Paz sostituisce lo squalificato Bani in difesa, si rivede Santander dal 1′. Partita subito vibrante, dopo la classica fase di studio, arriva il botta e risposta: al 20′ l’arbitro Fabbri non vede un evidente contatto tra Paz e Di Francesco in area di rigore del Bologna al 20′: interviene il Var, l’arbitro viene richiamato a bordocampo e dopo circa un minuto concede il rigore. Dagli 11 metri Petagna supera Skorupski. La gioia dei ferraresi non dura però nemmeno un minuto perché i rossoblu’ colpiscono nell’azione successiva con un tiro-cross di Soriano deviato sfortunatamente in rete da Vicari (autogol). E quattro minuti più tardi Fabbri concede un altro rigore, questa volta a favore del Bologna, salvo poi correggersi al Var per una completa svista su un contatto inesistente tra Santander e Berisha.

Nel secondo tempo Mihajlovic mischia le carte e inserisce Barrow al posto di Santander, una scelta che si rivela immediatamente vincente. Dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo il gambiano porta avanti il Bologna: al 59′ l’ex Atalanta dà il via alla ripartenza, serve Palacio e sul cross dell’argentino, deviato dalla difesa, scaraventa un gran destro all’incrocio dei pali. Il Bologna si esalta e al 63′ si porta sul 3-1 grazie a un’altra bella azione manovrata con uno scambio rapido tra Palacio e Soriano per poi trovare sul secondo palo il preciso inserimento di Poli. La Spal non demorde e nel finale di gara aggredisce gli avversari senza però riuscire a incidere. Festeggiano così gli ospiti che trovano la prima vittoria nel 2020.

Ko che fa male alla Spal, al terzo stop consecutivo casalingo. Un rendimento stranissimo per i ragazzi di Semplici, capace in trasferta di battere squadre come Torino e Atalanta. Senza punti davanti al proprio pubblico sarà difficile salvarsi.

Benissimo invece il Bologna che, nonostante qualche errore in difesa, ha dimostrato di essere spietato in attacco. Palacio è un evergreen e l’arrivo di Barrow potrà essere molto utile come questo pomeriggio.

Fonte foto: calcionews24.com

Francesco Carci