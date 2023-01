Depay verso l’Atletico Madrid: da capire solo il periodo

L’olandese ha scelto il club allenato da Diego Simeone come sua prossima destinazione. O adesso oppure in estate. In quest’ultimo caso, andrebbe a parametro zero

Memphis Depay sempre più lontano dal Barcellona. Dopo l’ipotesi scambio con l’Inter per Joaquin Correa, a quanto pare subito naufragata, l’olandese è ormai promesso sposo dell’Atletico Madrid. In Spagna ne sono sicuri. Da capire soltanto il periodo di trasferimento: adesso oppure in estate. Se dovesse partire in questa finestra di mercato invernale, servirebbe un conguaglio economico al Barcellona (oppure uno scambio con Carrasco, apprezzato in Catalogna). Nel caso in cui, invece, il passaggio si concretizzasse direttamente a giugno allora Depay andrebbe a Madrid a parametro zero visto il contratto in scadenza a fine stagione. Si parla già di accordo fino al 2025.

Sandro Caramazza