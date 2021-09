Dentro il derby: Top e Flop di Lazio-Roma 3-2

Una stracittadina bella, combattuta, intensa e soprattutto ricca di gol: analizziamo i protagonisti in positivo e in negativo del match giocato ieri tra le due squadre romane

TOP

Pedro. Corsa, dribbling, accelerazioni e gol. Di altissimo livello la partita messa in campo dallo spagnolo, autore della rete del 2 a 0, quella che gli ha fatto ottenere uno speciale record: l’esterno offensivo infatti è divenuto il terzo giocatore di sempre a segnare con entrambi i club alla rivale cittadina in un derby di Roma dopo Arne Selmonsson e Aleksandar Kolarov.

Pepe Reina. Troppo spesso oggetto di qualche critica da parte dei tifosi biancocelesti – reo di non essere più scattante e lesto tra i pali come una volta –, l’estremo difensore iberico ha dimostrato tutto il contrario durante il derby, con un paio di parate salva-risultato che hanno mantenuto la sua squadra sempre in vantaggio durante il corso del match.

Zaniolo. E’ stato proprio il talento giallorosso il più pericoloso nella compagine allenata da Josè Mourinho. Il nazionale azzurro ha rappresentato una delle poche note positive nella sconfitta della Roma: nonostante l’assenza di un gol le sue giocate, i suoi strappi e i continui movimenti con e senza palla lo hanno reso il migliore in campo dei giallorossi.

FLOP

La difesa della Roma. Sono troppi 3 gol subiti in un derby, una tipologia di match storicamente avversa alle numerose reti. La retroguardia giallorossa non è riuscita a reggere a dovere la pressione offensiva biancoceleste, soprattutto quando si è trattato di limitare i contropiede avversari. Sono stati proprio quest’ultimi l’arma in più della Lazio, una tattica alla quale Josè Mourinho non è riuscito a trovare rimedio.

I nuovi arrivati. Oltre Mourinho, accomodatosi appena la scorsa estate sulla panchina romana, a non brillare sono stati anche i nuovi volti della campagna acquisti giallorossa, i quali non conserveranno un buon ricordo del loro primo derby. Parliamo di Rui Patricio e della sua uscita a vuoto, ma anche di Matias Viña – umiliato più volte lungolinea da Felipe Anderson –, di un Tammy Abraham senza rifornimenti lì davanti al pari del subentrato Eldor Shomurodov.

Fonte foto: EuroSport

Fabrizio Scarfò