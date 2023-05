Demiral in orbita Napoli se parte Kim

Il club azzurro non vuole farsi trovare impreparato in caso di offerta monstre nei confronti del forte centrale sudcoreano. Piace il turco dell’Atalanta

Merih Demiral è in uscita dall’Atalanta. Il rapporto con Gian Piero Gasperini è ormai logoro, tant’è che nelle settimane scorse si è parlato anche di un brutto alterco fra i due. Ormai fuori dalle gerarchie della Dea, Demiral in estate partirà sicuramente. Sulle sue tracce, oltre all’Inter per il dopo Skriniar, anche il Napoli. In casa azzurra c’è da monitorare la situazione legata al centrale della Corea del Sud Kim. Stagione pazzesca la sua. L’ex Fenerbahce ha una clausola rescissoria da 70 milioni e già in Premier League fa parecchia gol. In caso di partenza, il Napoli potrebbe fiondarsi proprio su Demiral.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Gianluca Di Marzio.com