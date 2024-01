Demiral, il Milan ci prova ma l’Al-Ahli fa muro

Tempo di lettura 1 minuto

Il difensore turco, che ha lasciato l’Italia in estate per il progetto dell’Arabia Saudita, piace al club rossonero. Valutazione alta

Merih Demiral ha voglia di ritornare in Italia, dopo averla lasciata in estate per accettare la proposta dell’Al-Ahli, che ha sborsato più di venti milioni di euro per prelevarlo dall’Atalanta. Sul giocatore turco c’è il Milan, che rimane alla ricerca di un difensore di livello. Pioli, che è alle prese con le vicissitudini fisiche dei vari Tomori, Thiaw e Kalulu, si trova al momento con soli due difensori centrali di ruolo: Gabbia e Kjaer. L’Al-Ahli però fa muro: Demiral, infatti, potrà lasciare l’Arabia Saudita solo a titolo definitivo e non in prestito secco. La valutazione è vicina ai 20 milioni di euro. A queste condizioni, il Milan non lo prenderà.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Milan Live.it