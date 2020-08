Delusione Atalanta, battuta nel recupero dal Psg – Analisi e pagelle

Nerazzurri in partita per ottanta minuti, ma cedono negli ultimi dieci, per poi capitolare nel recupero

Esce dalla Champions a testa alta l’Atalanta, capace di tenere testa al Paris Saint-Germain che recupera e vince la partita soltanto nei minuti di recupero e dopo aver messo in campo Neymar, Icardi, Mbappe, Draxler e Choupo-Moting. Un aspetto che la dice lunga sulla capacità di interpretazione della partita da parte dei due allenatori e dunque sul gioco delle due squadre. Il Psg vince grazie alla maggiore qualità dei singoli e per colpa di un’Atalanta che nel finale e complici i cambi, non è stata più squadra come aveva dimostrato fino a quel momento.

Entrambe le squadre confermano le previsioni della vigilia, schierando le formazioni attese: Atalanta con Pasalic insieme a Gomez e Zapata. Nel Psg confermati Neymar e Icardi. Insieme a loro nel tridente c’è Sarabia.

L’inizio è scoppiettante e il primo tiro del match è dei nerazzurri e porta la firma del Papu Gomez, ma Navas para facilmente. Due minuti e Neymar si ritrova solo davanti a Sportiello, ma prova un improbabile cucchiaio che termina fuori. Altre due occasioni per la Dea: Gomez pesca Hateboer che schiaccia di testa in tuffo e Navas devia in angolo, dai cui sviluppi nasce un’altra occasione, ma Caldara che colpisce di testa è in offside.

Nonostante nei primi venti minuti il Psg abbia un’alta percentuale di possesso palla, la squadra di Gasperini è ordinata tatticamente e riesce a contenere bene una squadra statica come quella di Tuchel e che si accende soltanto quando il pallone finisce tra i piedi di Neymar. E infatti al terzo tentativo l’Atalanta passa: Gomez dà il via all’ennesima situazione offensiva e scarica su Zapata, il colombiano è bravo a toccare in caduta il pallone per l’accorrente Pasalic, che di sinistro batte Navas per la rete del vantaggio.

Pasalic esulta dopo il gol del vantaggio

L’ordine tattico dell’Atalanta continua ad avere la meglio: i bergamaschi giocano in alcuni casi a uomo, ma restando alti. Zapata e Gomez sono a uomo sui due centrali del Paris, così come Caldara fa lo stesso con Icardi. A Pasalic tocca il lavoro oscuro e come già scritto il Psg diventa pericoloso solo quando si accende Neymar. Il brasiliano ha un’altra occasione nel finale di primo tempo, nata da un errore di Hateboer, ma anche in questo caso O’Ney spreca.

Neymar fa un tunnel a Pasalic

La partita riprende senza cambi e con un Psg che sembra più determinato, ma senza essere squadra. Tant’è che gli uomini di Tuchel iniziano a commettere dei falli per spezzare il ritmo del gioco. E ad andare vicina al gol è ancora l’Atalanta con Djimsiti, che sugli sviluppi di una punizione calcia fuori di poco.

Iniziano i primi cambi e qui forse inizia la sconfitta dell’Atalanta, non solo per l’ingresso di Mbappè che cambia il match, ma forse anche per i cambi troppo affrettati di Gasperini. L’equilibrio però salta quando esce Pasalic e al suo posto entra Muriel: da quel momento l’Atalanta difende meno e non è più ordinata, né pericolosa. Tuchel fiuta aria di rimonta e forse anche per disperazione inserisce anche Draxler e Choupo-Moting, oltre a Paredes.

Una rimonta che si concretizza nel finale e che è anche un po’ fortunata, come il gol del pareggio di Marquinhos, mentre la rete del 2-1 porta la firma di Choupo-Moting e in entrambe le occasioni c’è un ruolo decisivo di Mbappè

Finisce con una sconfitta che lascia l’amaro in bocca all’Atalanta, capace di accarezzare la semifinale per 88 minuti, dove però immeritatamente, andrà il Psg.

L’Atalanta ha dimostrato di avere gioco e organizzazione e di poter competere anche a questo livello. I cambi le hanno tolto un po’ di equilibrio e l’hanno fatta soffrire nel finale, deciso dalla qualità di Mbappè che ha propiziato i due gol.

Le pagelle

Sportiello 6: piazzato e attento, unico brivido un rinvio sbagliato su pressione di Neymar. Non puo’ niente sui gol.

Toloi 6,5: attento e quando può spinge.

Caldara 6: non si fa sfuggire Icardi e se non fosse in fuorigioco avrebbe anche sfiorato il gol. Sfortunato a deviare in rete il tocco di Marquinhos.

Djimsiti 6: Sarabia ha un po’ vita facile dalla sua parte e lui si becca un giallo che poteva evitare. Sfiora il gol nella ripresa. (Palomino 6: si perde Mbappe, ma è bravo a chiudere un attimo dopo sempre su di lui).

Hateboer 6: sfiora il gol in avvio, ma rischia anche: fallo ingenuo al limite dell’area e un rinvio che per dà a Nyemar una buona palla gol, che il brasiliano spreca.

de Roon 6,5: attento e preciso, dalle sue parti non si passa. Va vicino al gol con una botta dalla distanza nella ripresa.

Freuler 6: tocca pochi palloni, ma fa un gran lavoro oscuro in fase difensiva.

Gosens 5,5: soffre un po’ e spinge poco. (Castagne 5: fuori partita, non chiude nell’avvio dell’azione che decide il match).

Pasalic 7: un gran lavoro in entrambe le fasi e segna il gol del vantaggio. (Muriel 5: non attacca e non difende e al 95esimo ha la palla del pareggio che spreca).

Gomez 7,5: come tocca palla la Dea crea pericoli: assist per Hateboer e dà il via all’azione del gol. Quando esce la squadra ne risente e cambia in negativo la partita per l’Atalanta. (Malinovskyi 5: non all’altezza del Papu stasera).

Zapata 6,5: tanto lavoro per la squadra e un tocco con cui smarca Pasalic (Da Riva: S. V.).

Gasperini 5,5: bene la disposizione tattica del primo tempo: la sua Atalanta è ben messa in campo. Nella ripresa però i cambi appaiono troppo frettolosi – passi quello di Gomez – e la squadra perde equilibrio.

Dichiarazioni Gasperini

Queste le parole del tecnico bergamasco nella conferenza stampa al termine del match: “L’ingresso di Mbappè ha dato energia al Psg che stava perdendo ed è stato un ingresso fondamentale. Così come le sue accelerazioni. Sembrava che il peggio fosse superato, invece il gol del pari ci ha lasciato molta amarezza“.

