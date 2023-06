Delirio Lecco, batte ancora il Foggia e dopo 50 anni sale in serie B!

Tempo di lettura 1 minuto

Finisce 3-1 per i lombardi la finale di ritorno del playoff promozione di C, il vantaggio rossonero non ha scoraggiato gli uomini di Foschi che hanno portato a casa la promozione

Un’attesa durata 50 anni. Questo è quanto hanno dovuto aspettare i tifosi del Lecco per rivedere la propria squadra in serie B. Ieri pomeriggio finale di ritorno del playoff promozione al Rigamonti-Ceppi contro il Foggia. Altra vittoria per i ragazzi di Luciano Foschi che bissano quella dell’andata (2-1). Stavolta è finita 3-1 con i rossoneri andati in vantaggio dopo quattro minuti grazie a Bjarkason. La squadra di Delio Rossi spera ma non ha fatto i conti con la voglia dei padroni di casa che prima pareggiano con un penalty di Lepore e poi nella ripresa completano l’opera. Prima Lakti e poi ancora Lepore consegnano la promozione ai manzoniani. Sì, perché la più famosa opera di Alessandro Manzoni era ambientata proprio a Lecco. Si può dire dunque che serie B e blucelesti erano evidentemente Promessi Sposi!

Glauco Dusso