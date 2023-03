Delio Rossi torna in panchina: è il nuovo allenatore del Foggia

Nuova avventura per il tecnico ex, tra le altre, di Lazio e Fiorentina che ripartirà dalla Serie C

Il Foggia dopo le dimissioni di Mario Somma ha trovato il nuovo allenatore che ha un curriculum di tutto rispetto; la società ha infatti ingaggiato Delio Rossi, a lungo allenatore in Serie A ed ora pronto a tornare in panchina dopo oltre 2 anni di inattività. Firmerà con i Satanelli un contratto fino a giugno 2024 e sarà il quarto tecnico di una stagione travagliata, dopo Boscaglia, Gallo e appunto Somma. Il Foggia è comunque sesto in classifica e già quasi sicuro di un posto ai play-off. Per Delio si stratta di un ritorno, infatti avveva allenato i rossoneri nella stagione ’95/’96 in B.

Alessandro Fornetti