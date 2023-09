Dejan Stanković nuovo allenatore del Ferencváros

Tempo di lettura 1 minuto

L’ex Sampdoria riparte dal campionato ungherese dopo la deludente esperienza italiana

Ironia della sorte, il serbo sostituisce sulla panchina biancoverde il tecnico Stanislav Čerčesov, esonerato il 19 luglio 2023 nonostante il titolo nazionale vinto, a seguito dell’eliminazione subita al primo turno dei preliminari di Champions League dai faroesi del KÍ Klaksvík e sostituito ad interim da Csaba Máté. Ricordiamo che Stanković, il 26 agosto 2022, si era dimesso dalla Stella Rossa, nonostante i numerosi titoli vinti, proprio perché aveva fallito, per il terzo anno consecutivo, il superamento dei turni preliminari per la qualificazione ai gironi di Champions League. Dejan trova un Ferencváros in discrete condizioni, con 3 vittorie ed una sconfitta in campionato ed in procinto di affrontare, tra le altre, la Fiorentina nel prossimo girone di Conference League.

Fonte foto: romatoday.it

Luigi A. Cerbara