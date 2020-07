Dejan Savicevic: il genio

Storia del fantasista montenegrino che ha fatto innamorare, non solo i milanisti, ma tutti gli italiani

Quando Savicevic sbarca a Milano tutti quanti sapevano che era arrivato un fenomeno, discontinuo, ma un fenomeno!

Era arrivato da Campione del Mondo in carica, dato che nel dicembre del 1991 aveva vinto l’Intercontinentale con la Stella Rossa, ma non solo, anche la Champions League insomma tutti sapevano chi fosse Savicevic ma quando ci fu il primo incontro tra i due promessi? Quando si sono scambiati la prima promessa d’amore?

Si dice che ci sia una data per tutto ed infatti c’è una data anche per questo: il 9 novembre 1988, ritorno degli ottavi di finale della Coppa dei Campioni il Milan era impegnato a Belgrado in una partita difficilissima.

In realtà, essendo la gara di ritorno, era le seconda volta che Dejan ed i rosso-neri si incontravano ma quella fu la volta che scoccò la magia reciproca.

Nella nebbia di Belgrado il Milan fa l’impresa (e Donadoni rischia seriamente la vita) mentre Savicevic impressiona tutti: ormai era questione di tempo perché questo matrimonio “s’ha da fare!”

Con il Milan vincerà 3 campionati, 3 supercoppe europee, 1 Champions League, praticamente tutto! Nei cuori dei milanisti rimarrà sempre genio e sregolatezza: già ma che cos’è il genio?

Mario Monicelli fa dire al “Necchi”, nel suo immortale capolavoro “Amici Miei”, che il genio è fantasia, intuizione, colpo d’occhio e velocità d’esecuzione.

Ecco che cos’era Dejan Savicevic in campo.

In questa piccola citazione, sono rinchiuse tutte le qualità di un giocatore immortale, che ha fatto la storia del Milan.

Savicevic con la maglia del Milan, contro la sua ex squadra, la Stella Rossa di Belgrado



Fonte foto: newsmondo.it

Firma: Alessandro Nardi