De Zerbi riparte dalla Premier League: è lui il nuovo tecnico del Brighton

Ora è ufficiale, l’ex allenatore, tra le altre di Sassuolo e Shakhtar, torna ad allenare e lo farà con la rivelazione del campionato inglese che ha da poco salutato Potter. Per lui contratto di quattro anni

Il riposo di Roberto De Zerbi è finito. Dopo le terribili vicissitudini vissute in Ucraina che lo hanno costretto a lasciare la panchina dello Shakhtar Donetsk il mister si era preso un periodo di pausa. Adesso il Brighton ha scelto lui per continuare sul solco tracciato da Graham Potter, ora al Chelsea per sostituire Tuchel. I “seagulls” sono la rivelazione dell’attuale Premier League e De Zerbi sembra essere il profilo adatto per tentare di stupire ancora. Quest’ultimo sarà il secondo tecnico italiano presente in Inghilterra insieme ad Antonio Conte. La speranza della dirigenza del Brighton è di vedere quel gioco spumeggiante già ammirato a Sassuolo e in parte a Donetsk. La squadra si trova al quarto posto in classifica con una partita in meno a cinque punti dall’attuale capolista Arsenal. L’esordio di De Zerbi avverrà dopo la sosta. Sarà l’Anfield a dargli il benvenuto, il primo ottobre si troverà di fronte nientemeno che il Liverpool.

Glauco Dusso