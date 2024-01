De Rossi torna a casa: è il nuovo allenatore della Roma

Tempo di lettura meno di un minuto

Il successore di José Mourinho è l’ex storica bandiere giallorossa. Ha già svolto il suo primo allenamento

Daniele De Rossi è il nuovo tecnico della Roma. La società lo ha annunciato dopo aver deciso di sollevare dall’incarico José Mourinho. Lo Special One lascia dopo due stagioni e mezzo. Per De Rossi è ovviamente un ritorno a casa, visto che ha giocato a Roma per 18 anni. Ha già svolto il suo primo allenamento con la squadra. Si tratta della prima panchina in assoluto in Serie A per De Rossi, che lo scorso anno ha avuto un’esperienza in Serie B con la Spal, chiusa dopo 17 partite e tre vittorie. Sicuramente una scelta passionale, ma anche molto azzardata da parte dei Friedkin.

Sandro Caramazza

Fonte foto: il fatto quotidiano