De Rossi dice basta: ”Mi ritiro, voglio stare con la mia famiglia”

L’ex capitano della Roma appende le scarpe al chiodo a 36 anni. Lo scorso luglio aveva firmato con il Boca Juniors. “Ho bisogno di tornare a casa, questa è l’unica motivazione”. Idee chiare sul futuro: “Voglio fare l’allenatore”

Daniele De Rossi appende le scarpe al chiodo. L’ex centrocampista e capitano della Roma si ritira a 36 anni. Lo scorso luglio, dopo l’addio (non senza polemiche) al club giallorosso, aveva firmato con il Boca Juniors, ma dopo appena 5 mesi ecco la decisione di smettere: “Ho la necessità di stare con mia figlia e con la mia famiglia. Non c’è altro, a 36 anni sono in grado di prendere questa decisione”.

Eppure nella scelta di “Capitan Futuro” non possono non aver inciso i soliti problemi al ginocchio che ormai lo tormentano da anni e che gli hanno fatto perdere gerarchie nel club argentino. Inoltre, un ruolo principale nella scelta di DDR di affrontare la sfida sudamericana lo aveva avuto l’ex compagno di squadra Nicolas Burdisso, ormai però ex direttore sportivo degli Xeneizes dopo le elezioni presidenziali del club della Bombonera, che hanno decretato Jorge Amor Ameal nuovo numero uno. Lo stesso De Rossi ha tuttavia smentito frizioni con la società e proprio Ameal, ringraziando l’ex romanista, ha dichiarato pubblicamente di volergli affidare il ruolo di ambasciatore.

Quale futuro ora per De Rossi? Sicuramente più tempo con la famiglia ma sarà impossibile immaginarlo lontano dal mondo del calcio. Da questo punto di vista, l’ex capitano della Roma ha le idee chiare: “Farò l’allenatore, la mia strada è segnata. Nei prossimi mesi studierò per questo”. Alcuni ex compagni sono rimasti sorpresi da questa scelta, su tutti Nainggolan: “L’avevo sentito una settimana fa, mi aveva detto degli infortuni ma che aveva voglia di giocare. Mi sembra una notizia strana, ho sentito di problemi personali ma non so. È stato un grande compagno e un grande giocatore, oltre che un amico. Gli faccio un grande in bocca al lupo per il futuro”. Osvaldo invece ha fatto il percorso inverso, tornando a giocare nel Banfield dopo tre anni di inattività: “Gli ho detto che è un grande dispiacere non vederlo più in campo. È però una decisione presa, per ragioni che in seguito dirà o no. Quando qualcuno è convinto di qualcosa, non è bene metterlo in discussione”.

Campione del Mondo nel 2006, De Rossi è stata una vera bandiera della Roma, con cui ha giocato per 18 anni superando le 600 presenze. Nella conferenza stampa d’addio alla squadra del cuore, non aveva nascosto tutta la sua amarezza per la decisione della proprietà di non rinnovargli il contratto. Chissà che con i nuovi dirigenti (è imminente il passaggio da Pallotta a Friedkin) non ci possa essere un futuro giallorosso per l’ex capitano.

