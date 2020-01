De Paul stende il Lecce nel finale: l’Udinese vince 0-1

I friulani colgono un successo fondamentale che li allontana dalla zona calda della classifica

In uno dei posticipi della diciottesima giornata di Serie A si affrontano allo stadio “Via del Mare” il Lecce e l’Udinese, entrambe a caccia di punti importanti nella corsa alla salvezza.

Il primo tempo vede la squadra di casa rendersi pericolosa varie volte dalle parti del portiere avversario, mentre gli ospiti fanno fatica a rendersi pericolosi e creare occasioni da gol. Il più in palla dei giallorossi è sicuramente Babacar che sfiora più volte la rete del vantaggio e al minuto ventuno colpisce un’incredibile traversa con un tiro dalla distanza. Udinese che si fa viva nel finale della frazione con il tiro potente di Mandragora su cui Gabriel si fa trovare pronto. Il primo tempo si chiude 0-0.

Nella ripresa l’Udinese trova immediatamente la rete che però viene annullata dal Var: Okaka spinge in rete una conclusione sporca di Nestorowski che diventa un assist, ma la sua posizione era irregolare. Ancora friulani in avanti, più pericolosi nella ripresa, prima con De Paul che per poco non trova il gol dopo un’ottima azione personale, poi ancora con Okaka che si vede annullare la seconda rete di giornata ancora per una posizione di fuorigioco. Lecce che al contrario del primo tempo fatica a rendersi pericoloso e ci prova solo con Mancosu da fuori ma senza creare preoccupazioni a Musso. Nel finale ecco l’episodio che decide il match: al minuto ottantanove De Paul servito da Mandragora dribbla un uomo e conclude meravigliosamente col destro non lasciando scampo a Gabriel. Il match finisce dunque con l’importante successo dei bianconeri per 0-1.

Brutta sconfitta per gli uomini di Liverani che dopo un buon primo tempo non riescono a rendersi pericolosi nella ripresa e vengono beffati nel recupero, con la classifica che si fa preoccupante visto il solo punto di margine dalla zona retrocessione. Colpaccio della compagine di Gotti invece che vola a 22 punti trovando la seconda vittoria esterna del proprio campionato.

Fonte foto: udinesetoday.it

Alessandro Fornetti