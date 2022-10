de Paul-Atletico Madrid è rottura: una squadra italiana alla finestra

Il centrocampista argentino è ormai ai margini nel progetto tecnico del Cholo Simeone. Si pensa già ad un addio anticipato durante la finestra invernale di calciomercato

Rodrigo de Paul potrebbe presto salutare l’Atletico Madrid. L’argentino è finito ai margini della rosa madrilena tant’è che la frattura con lo stesso Simeone ad oggi è quasi irrisolvibile. Tante difficoltà per l’ex Udinese, arrivato lo scorso anno a Madrid per più di 30 milioni di euro. Alle 48 partite giocate lo scorso anno tra tutte le competizioni (4 gol e due assist), de Paul in questa stagione ha messo a referto 10 presenze centellinate con soli 508′ nelle gambe. In caso di addio, il giocatore ha fatto sapere di voler ritornare in Italia. Campionato che gli ha dato grandissime soddisfazioni con la maglia dell’Udinese (184 partite, 34 reti e 36 assist). La Juventus è alla finestra, il dirigente Cherubini starebbe monitorando la situazione.

Sandro Caramazza